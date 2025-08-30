26
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هاشم: مسؤولية الحكومة مضاعفة بتأمين عوامل العودة
Lebanon 24
30-08-2025
|
08:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير"
النائب قاسم هاشم
، اليوم السبت، ان "علينا كلبنانيين ان نأخذ العبرة من نتائج زيارة الوفد
الاميركي
الاخيرة والتي اتت خالية الوفاض، بل اكثر كانت تحاول تسويق رأي العدو الاسرائيلي وكأنها املاءات ما علينا الا الالتزام بها، ولذلك اصبحت مسارات المصلحة الوطنية واضحة واساسها ومرتكزاتها الوحدة الداخلية لحماية وطننا وتحصينه في ظل ما نتعرض له من ضغوطات وتحديات".
Advertisement
كلام
النائب هاشم
جاء خلال لقائه وفودا في منزله في بلدة
شبعا
وقال: "امام الظروف الصعبة التي تواجه بلدنا، المطلوب اليوم تأمين كل عوامل الاستقرار الوطني والابتعاد عن لغة الاثارة والتحريض والتفتيش عن المساحة المشتركة بين المكونات الوطنية لتبقى المناعة الوطنية قوية لدرء الاخطار التي تحيط بالمنطقة وتهدد كياناتها حتى الوجود".
وأضاف: "ولان الخطر يهدد
المنطقة الجنوبية
الحدودية اكثر من غيرها فإن مسؤولية الحكومة مضاعفة بتأمين عوامل الصمود والعودة ولو بموازنة خاصة، لان ما يقدم لهذه القرى والبلدات يعتبر عامل تحد لافشال مشاريع العدو الاسرائيلي الذي مازال يسعى الى تحويلها الى ارض منزوعة الحياة وبقاء الناس يشكل اعلانا لصناعة الحياة على هذه الارض".
مواضيع ذات صلة
هاشم: علينا كلبنانيين الالتفات إلى عوامل القوة التي نملكها لتحصين الوطن
Lebanon 24
هاشم: علينا كلبنانيين الالتفات إلى عوامل القوة التي نملكها لتحصين الوطن
30/08/2025 22:24:05
30/08/2025 22:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: على الحكومة التحرك سريعا ومواجهة ما يخطط له العدو الاسرائيلي
Lebanon 24
هاشم: على الحكومة التحرك سريعا ومواجهة ما يخطط له العدو الاسرائيلي
30/08/2025 22:24:05
30/08/2025 22:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم يهاجم الحكومة: لم تحرك ساكنًا
Lebanon 24
هاشم يهاجم الحكومة: لم تحرك ساكنًا
30/08/2025 22:24:05
30/08/2025 22:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: مضاعفة الأجور وتطوير الاقتصاد والخدمات في مقدمة الأولويات
Lebanon 24
الشرع: مضاعفة الأجور وتطوير الاقتصاد والخدمات في مقدمة الأولويات
30/08/2025 22:24:05
30/08/2025 22:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
المنطقة الجنوبية
النائب قاسم هاشم
النائب هاشم
الاميركي
التزام
لبنان
قاسم
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:00 | 2025-08-30
30/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرات إسرائيلية تُحلّق بشكل مكثّف في أجواء الجنوب
Lebanon 24
مسيّرات إسرائيلية تُحلّق بشكل مكثّف في أجواء الجنوب
15:12 | 2025-08-30
30/08/2025 03:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب "أمل": غدًا سيضع بري النقاط على الحروف
Lebanon 24
نائب "أمل": غدًا سيضع بري النقاط على الحروف
14:49 | 2025-08-30
30/08/2025 02:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل يبارك تحرّك الهيئات النسائية تضامنًا مع السويداء
Lebanon 24
شيخ العقل يبارك تحرّك الهيئات النسائية تضامنًا مع السويداء
14:47 | 2025-08-30
30/08/2025 02:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال سلام لعمرو دياب؟
Lebanon 24
ماذا قال سلام لعمرو دياب؟
14:41 | 2025-08-30
30/08/2025 02:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
Lebanon 24
بشأن "حزب الله".. تحذيرٌ إسرائيلي في تقرير
16:00 | 2025-08-29
29/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
01:45 | 2025-08-30
30/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!
Lebanon 24
شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!
02:12 | 2025-08-30
30/08/2025 02:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:00 | 2025-08-30
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:12 | 2025-08-30
مسيّرات إسرائيلية تُحلّق بشكل مكثّف في أجواء الجنوب
14:49 | 2025-08-30
نائب "أمل": غدًا سيضع بري النقاط على الحروف
14:47 | 2025-08-30
شيخ العقل يبارك تحرّك الهيئات النسائية تضامنًا مع السويداء
14:41 | 2025-08-30
ماذا قال سلام لعمرو دياب؟
14:36 | 2025-08-30
اليباس يضرب أشجار لبنان.. هل من خطر جدي؟
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 22:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 22:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 22:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24