هاشم: مسؤولية الحكومة مضاعفة بتأمين عوامل العودة

Lebanon 24
30-08-2025 | 08:16
Doc-P-1410948-638921641430409008.png
Doc-P-1410948-638921641430409008.png photos 0
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، اليوم السبت، ان "علينا كلبنانيين ان نأخذ العبرة من نتائج زيارة الوفد الاميركي الاخيرة والتي اتت خالية الوفاض، بل اكثر كانت تحاول تسويق رأي العدو الاسرائيلي وكأنها املاءات ما علينا الا الالتزام بها، ولذلك اصبحت مسارات المصلحة الوطنية واضحة واساسها ومرتكزاتها الوحدة الداخلية لحماية وطننا وتحصينه في ظل ما نتعرض له من ضغوطات وتحديات".
كلام النائب هاشم جاء خلال لقائه وفودا في منزله في بلدة شبعا وقال: "امام الظروف الصعبة التي تواجه بلدنا، المطلوب اليوم تأمين كل عوامل الاستقرار الوطني والابتعاد عن لغة الاثارة والتحريض والتفتيش عن المساحة المشتركة بين المكونات الوطنية لتبقى المناعة الوطنية قوية لدرء الاخطار التي تحيط بالمنطقة وتهدد كياناتها حتى الوجود".


وأضاف: "ولان الخطر يهدد المنطقة الجنوبية الحدودية اكثر من غيرها فإن مسؤولية الحكومة مضاعفة بتأمين عوامل الصمود والعودة ولو بموازنة خاصة، لان ما يقدم لهذه القرى والبلدات يعتبر عامل تحد لافشال مشاريع العدو الاسرائيلي الذي مازال يسعى الى تحويلها الى ارض منزوعة الحياة وبقاء الناس يشكل اعلانا لصناعة الحياة على هذه الارض".
