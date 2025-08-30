هاشم: مسؤولية الحكومة مضاعفة بتأمين عوامل العودة

Advertisement

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" ، اليوم السبت، ان "علينا كلبنانيين ان نأخذ العبرة من نتائج زيارة الوفد الاخيرة والتي اتت خالية الوفاض، بل اكثر كانت تحاول تسويق رأي العدو الاسرائيلي وكأنها املاءات ما علينا الا الالتزام بها، ولذلك اصبحت مسارات المصلحة الوطنية واضحة واساسها ومرتكزاتها الوحدة الداخلية لحماية وطننا وتحصينه في ظل ما نتعرض له من ضغوطات وتحديات".كلام جاء خلال لقائه وفودا في منزله في بلدة وقال: "امام الظروف الصعبة التي تواجه بلدنا، المطلوب اليوم تأمين كل عوامل الاستقرار الوطني والابتعاد عن لغة الاثارة والتحريض والتفتيش عن المساحة المشتركة بين المكونات الوطنية لتبقى المناعة الوطنية قوية لدرء الاخطار التي تحيط بالمنطقة وتهدد كياناتها حتى الوجود".وأضاف: "ولان الخطر يهدد الحدودية اكثر من غيرها فإن مسؤولية الحكومة مضاعفة بتأمين عوامل الصمود والعودة ولو بموازنة خاصة، لان ما يقدم لهذه القرى والبلدات يعتبر عامل تحد لافشال مشاريع العدو الاسرائيلي الذي مازال يسعى الى تحويلها الى ارض منزوعة الحياة وبقاء الناس يشكل اعلانا لصناعة الحياة على هذه الارض".