لبنان

في عكار.. فارق الحياة جراء سقوطه عن سطح أحد الأبنية أثناء تأديته عمله

Lebanon 24
30-08-2025 | 11:30
في حادثة مأساوية، توفي الشاب سومر العبود سوري الجنسية، متأثراً بإصابته جراء سقوطه من أعلى سطح أحد الأبنية، أثناء تأديته عمله داخل ورشة في منطقة البقيعة في وادي خالد  ـ عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"  .
وادي خالد

لبنان 24

العبود

لبنان

عكار

سومر

