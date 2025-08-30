في عكار.. فارق الحياة جراء سقوطه عن سطح أحد الأبنية أثناء تأديته عمله

في حادثة مأساوية، توفي الشاب سوري الجنسية، متأثراً بإصابته جراء سقوطه من أعلى سطح أحد الأبنية، أثناء تأديته عمله داخل ورشة في منطقة البقيعة في وادي خالد ـ ، وفق ما أفادت مندوبة " " .

