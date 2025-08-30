Advertisement

لبنان

توتر في مخيم عين الحلوة بين عنصر من "حماس" وفتح.. إليكم ما حصل

30-08-2025 | 11:35
افادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن أنّ أحد عناصر حركة "فتح" في مخيم عين الحلوة، ويدعى طارق. س، أطلق النار باتجاه عنصر  تابع لحركة "حماس" يدعى محمد .ن، نتيجة اشكال، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
الوكالة الوطنية للإعلام

مخيم عين الحلوة

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

عين الحلوة

عين الحلو

مخيم عين

حماس

