توتر في مخيم عين الحلوة بين عنصر من "حماس" وفتح.. إليكم ما حصل

افادت " " عن أنّ أحد عناصر حركة "فتح" في ، ويدعى طارق. س، أطلق النار باتجاه عنصر تابع لحركة " " يدعى محمد .ن، نتيجة اشكال، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

Advertisement