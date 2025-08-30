موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"

قبل أيام من بدء موسم الخريف والأمطار، تحدثت صفحة Lebanese daily weather
عن التوقعات الموسمية لشتاء 2025 ـ 2026.
ولفتت الصفحة إلى ان التوقعات لشتاء 2025-2026 في لبنان
والمنطقة تُشير إلى موسم بارد ونشط، مع احتمالات مرتفعة لهطولات مطرية وثلجية، نتيجة لعدة عوامل مناخية مؤثرة.
إليكم أبرز التوقعات لشتاء 2025-2026:
شتاء بارد ونشط في لبنان
يتوقع، بحسب الصفحة أن يكون شتاء لبنان شبيهاً بموسم 2022، مع تدفقات قطبية باردة تؤدي إلى تساقط الثلوج على ارتفاعات تبدأ من 1000 متر، وربما أقل في بعض الفترات.
وتشير النماذج المناخية إلى نشاط ملحوظ في حركة القطب الشمالي
، مما يعزز فرص المنخفضات الجوية الباردة.
تأثير ظاهرة "لانينيا"
بحسب الصفحة، عودة ظاهرة "لانينيا" بقوة قد تؤدي إلى زيادة في حالات عدم الاستقرار الجوي، مع احتمالية عالية لموجات برد قاسية وعواصف ثلجية، خاصة على بلاد الشام
.
يُشار إلى ان ظاهرة "لا نينيا" (La Niña) هي ظاهرة مناخية تحدث نتيجة انخفاض غير طبيعي في درجة حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي
(الجزء الشرقي والوسط)، وتُعد العكس لظاهرة "النينيو".
توقعات لأوروبا وتأثيرها على منطقتنا
تشير التوقعات إلى شتاء قارس في أوروبا
، مع احتمال حدوث "انهيار قطبي" يؤدي إلى تدفق الهواء البارد نحو الجنوب، مما قد يؤثر على منطقة شرق المتوسط
ويزيد من فرص البرد القارس والعواصف، ما يعني زيادة في فرص الأمطار والثلوج في لبنان خاصة في شهري كانون الثاني وشباط المقبلين ، إضافة إلى احتمالية حدوث موجات برد قوية ومفاجئة.
إذا نشاط مبكر للموسم الشتوي، مع بداية محتملة للمنخفضات في شهر تشرين الثاني أو كانون الأول.