لبنان

ماذا قال سلام لعمرو دياب؟

Lebanon 24
30-08-2025 | 14:41
زار الفنان عمرو دياب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في منزله في قريطم، قبل أن يتوجّه لإحياء حفله في وسط بيروت.
رحّب الرئيس سلام بدياب، قائلاً: "بيروت تحبك يا عمرو، وتفرح بقدومك دائماً لأنك تدخل الفرح الى قلوب أهلها".
