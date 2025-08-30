ماذا قال سلام لعمرو دياب؟

Advertisement

زار الفنان الدكتور في منزله في قريطم، قبل أن يتوجّه لإحياء حفله في .رحّب الرئيس سلام بدياب، قائلاً: " تحبك يا عمرو، وتفرح بقدومك دائماً لأنك تدخل الفرح الى قلوب أهلها".