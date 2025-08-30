نائب "أمل": غدًا سيضع بري النقاط على الحروف

Advertisement

أكّد النائب علي خريس أن "هناك كلمة فصل في الغد وسيتم وضع النقاط على الحروف في الكلمة التي سيلقيها دولة في ذكرى تغييب الإمام القائد السيد موسى ورفيقيه"، داعياً الى "التمسك بالوحدة الوطنية ومواجهة دعاة الفتنة بالوعي والمنطق والتلاقي".وأشاد خلال كلمة ألقاها في أسبوع المسعف في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي المرحوم الشاب علاء الدين في بلدة صريفا، بجمعية الرسالة الاسلامية "التي قدمت ولا تزال تقدم نخبة من الشباب والمجاهدين، دفاعاً عن الجنوب".وأشار الى أن "هذه المرحلة من أصعب المراحل التي تمر علينا في ظل الاعتداءات المتكررة من العدو الذي استطعنا سابقاً دحره دون قيد أو شرط بفضل ومجتمع المقاومة، واليوم نحن بأمس الحاجة الى والسلم الأهلي في مواجهة هذا العدو الاسرائيلي الذي قال عنه الإمام الصدر أنه شر مطلق".وختم خريس: "البعض يريد للحكومة أن تنصاع لمتطلبات العدو الاسرائيلي وكأن المطلوب منا أن نتنازل عن كل حقوقنا وأن نعود الى الوراء مئات السنين، ولكن نقول لهم نحن لا يمكن أن ننكسر ولا أن نهزم وقد تحدينا سابقا الأخطار وبقينا صامدين خاصة في وجه العدو الاسرائيلي".