مسيّرات إسرائيلية تُحلّق بشكل مكثّف في أجواء الجنوب

Advertisement

تحلّق مسيّرات إسرائيلية بشكل مكثّف في الجنوب من أرنون وصولا إلى وامتدادا إلى اجواء و عربصاليم و إقليم التفاح و ، وفق ما أفادت مندوبة " ".كما حلّق الطيران المسيّر على علو منخفض جدا فوق منطقة كفرجوز- .