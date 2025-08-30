25
لبنان
مسيّرات إسرائيلية تُحلّق بشكل مكثّف في أجواء الجنوب
Lebanon 24
30-08-2025
|
15:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحلّق مسيّرات إسرائيلية بشكل مكثّف في الجنوب من أرنون وصولا إلى
يحمر
الشقيف
وامتدادا إلى اجواء
حبوش
و عربصاليم و إقليم التفاح و
جبل الريحان
، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
كما حلّق الطيران المسيّر
الإسرائيلي
على علو منخفض جدا فوق منطقة كفرجوز-
النبطية
.
