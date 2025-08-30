Advertisement

لبنان

مسيّرات إسرائيلية تُحلّق بشكل مكثّف في أجواء الجنوب

Lebanon 24
30-08-2025 | 15:12
A-
A+
Doc-P-1411057-638921890198879346.jpg
Doc-P-1411057-638921890198879346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحلّق مسيّرات إسرائيلية بشكل مكثّف في الجنوب من أرنون وصولا إلى يحمر الشقيف وامتدادا إلى اجواء حبوش و عربصاليم و إقليم التفاح و جبل الريحان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

كما حلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض جدا فوق منطقة كفرجوز- النبطية .
 
مواضيع ذات صلة
تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء الجنوب
lebanon 24
31/08/2025 02:05:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق للطيران المسيّر بشكل مكثف في اجواء البيسارية والجوار (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
31/08/2025 02:05:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء مناطق عدة من الجنوب
lebanon 24
31/08/2025 02:05:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تحليق مُكثف للطيران الحربي الإسرائيليّ في أجواء الجنوب والبقاع
lebanon 24
31/08/2025 02:05:20 Lebanon 24 Lebanon 24

جبل الريحان

الإسرائيلي

منطقة كفر

لبنان 24

إسرائيل

الريحان

النبطية

الشقيف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2025-08-30
15:59 | 2025-08-30
15:00 | 2025-08-30
14:49 | 2025-08-30
14:47 | 2025-08-30
14:41 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24