Advertisement

لبنان

وفد سوري في لبنان الاسبوع المقبل

Lebanon 24
30-08-2025 | 23:06
A-
A+
Doc-P-1411090-638922172907552312.png
Doc-P-1411090-638922172907552312.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المقرر ان يزور وفد سوري سياسي وامني وقضائي لبنان الاسبوع المقبل لبحث عدد من القضايا المتعلقة بين البلدين وسيركز على موضوع الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان .
Advertisement
وقد اكد نائب رئيس الحكومة متري هذه الزيارة، واصفا الوفد بانه رفيع المستوى لكنه ليس برئاسة وزير الخارجية .
 
ونفى متري ان يكون لبنان تلقى طلبا من السلطات السورية بالافراج عن سجناء وموقوفين لبنانيين، وقال «لا اعتقد ان هناك دولة تسلم مواطنيها لدولة ثانية، او ان دولة تطالب بمثل هذا الطلب». 
وقالت المصادر لـ"الديار" ايضا ان اتصالات لبنانية- سورية سبقت الزيارة لترتيب جدول اعمال البحث الذي سيتناول الى جانب موضوع الموقوفين السوريين مسألة الحدود والمعابر الحدودية والتهريب وقضايا امنية تتعلق بالوضع على الحدود، ولا يتوقع ان تتطرق الى قضية النازحين السوريين.
واضافت ان الجانب اللبناني يتعامل مع موضوع الموقوفين والسجناء السوريين بروح التعاون مع سوريا، لكن وفق تصنيفهم لفئات ثلاث :
1ـ سجناء صدرت بحقهم احكام ويقضون محكوميتهم .
2ـ سجناء يقضون فترة محكومياتهم بقضايا معينة وينتظرون الاحكام بقضايا اخرى .
3ـ هناك عدد كبير من الموقوفين السوريين من دون محاكمة حتى الان .
وقالت المصادر ان البحث سيتناول هذه الفئات الثلاث، مع الاخذ بعين الاعتبار ان المسجونين بقضايا ارهابية وجرمية منها بحق الجيش اللبناني يتم التعاطي معها وفقا للقوانين المرعية .
مواضيع ذات صلة
وفد سوري في لبنان غدا ولا عفو عاما راهنا
lebanon 24
31/08/2025 10:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: وفد سوري رفيع المستوى سيزور لبنان لبحث ملفات مشتركة
lebanon 24
31/08/2025 10:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد سوري في لبنان الخميس ومشروع عفو عام قيد الاعداد وسط اعتراضات
lebanon 24
31/08/2025 10:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد سوري تقني الى لبنان يعوض زيارة الشيباني المؤجلة
lebanon 24
31/08/2025 10:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب رئيس الحكومة

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

نائب رئيس

النازحين

السورية

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-08-31
02:30 | 2025-08-31
02:25 | 2025-08-31
02:15 | 2025-08-31
02:07 | 2025-08-31
02:00 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24