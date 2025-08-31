Advertisement

لبنان

"الوطني الحر" مأزوم في الشوف

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-08-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1411125-638922259383426445.jpg
Doc-P-1411125-638922259383426445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُواجه "التيار الوطني الحر" في منطقة الشوف أزمة تتعلق بتحضيراته للإنتخابات النيابية عام 2026، إذ لم يحسم خياراته بعد وسط سيناريوهات عديدة مطروحة.
Advertisement
 

وتقول المعلومات إن "التيار" يسعى للإستعانة بـ"رافعة إنتخابية" تساهم في ضمان نجاح مرشحين له على الأقل، لكن هذا الأمر لم يتوافر حتى الآن، علماً أن النائب فريد البستاني قد يبقى من "الثابتين" لدى "التيار" نظراً لأسهمه العالية لدى رئيس "الوطني الحر" جبران باسيل.
في الوقت نفسه، فإن مسألة التحالفات لم تُرسم بتاتاً، فـ"التيار" لن يتحالف مع "القوات اللبنانية "، فيما سيبقى بعيداً عن "الإشتراكي" الذي سيستفيد حُكماً من أصوات الشيعة في إقليم الخروب مثلما درجت العادة في الدورات الإنتخابية السابقة.
 

أما على صعيد التحالف بين الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب السابق طلال أرسلان و "التيار"، فما يبدو هو أنَّ الأمور "لم تنضج بعد" خصوصاً أن قرب أرسلان من جنبلاط لاسيما في ظل أحداث السويداء المصيرية جعل إمكانية عدم حصول معركة إنتخابية بينهما أمراً وارداً، لكنه غير محسوم.
 

في المقابل، تبرز مسألة عدم مشاركة الوزير السابق وئام وهاب في الإنتخابات أمراً محسوماً وسط إمكانية ترشح نجله هادي الذي قد يخوض الإنتخابات منفرداً ضمن لائحة مستقلة.

المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جعجع عن العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر: "الله يباركلن ببعضن"
lebanon 24
31/08/2025 10:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوطني الحر": زياد الرحباني كان عنواناً للفن الملتزم قضايا الإنسان
lebanon 24
31/08/2025 10:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
درغام: "الوطني الحر" متمسك بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين
lebanon 24
31/08/2025 10:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مع المبدأ وضدّ الطريقة.. أين يقف "التيار الوطني الحر" من "حصر السلاح بيد الدولة"؟
lebanon 24
31/08/2025 10:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوات اللبنانية

التيار الوطني

جبران باسيل

الديمقراطي

اللبنانية

ديمقراطي

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-08-31
02:30 | 2025-08-31
02:25 | 2025-08-31
02:15 | 2025-08-31
02:07 | 2025-08-31
02:00 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24