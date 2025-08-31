"الوطني الحر" مأزوم في الشوف

يُواجه " " في منطقة الشوف أزمة تتعلق بتحضيراته للإنتخابات النيابية عام 2026، إذ لم يحسم خياراته بعد وسط سيناريوهات عديدة مطروحة.

وتقول المعلومات إن " " يسعى للإستعانة بـ"رافعة إنتخابية" تساهم في ضمان نجاح مرشحين له على الأقل، لكن هذا الأمر لم يتوافر حتى الآن، علماً أن النائب فريد البستاني قد يبقى من "الثابتين" لدى "التيار" نظراً لأسهمه العالية لدى رئيس "الوطني الحر" .

في الوقت نفسه، فإن مسألة التحالفات لم تُرسم بتاتاً، فـ"التيار" لن يتحالف مع " "، فيما سيبقى بعيداً عن "الإشتراكي" الذي سيستفيد حُكماً من أصوات الشيعة في إقليم الخروب مثلما درجت العادة في الدورات الإنتخابية السابقة.



أما على صعيد التحالف بين الحزب " اللبناني" النائب السابق طلال أرسلان و "التيار"، فما يبدو هو أنَّ الأمور "لم تنضج بعد" خصوصاً أن قرب أرسلان من لاسيما في ظل أحداث السويداء المصيرية جعل إمكانية عدم حصول معركة إنتخابية بينهما أمراً وارداً، لكنه غير محسوم.