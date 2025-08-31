في لبنان.. غرامات على "النفايات"

كان لافتاً قيام بلدية بتسطير محضر ضبط بقيمة 50 مليون ليرة بحقّ سائق شاحنة أقدم على رمي حمولته من النفايات عشوائياً في أحد شوارع المدينة.

قيمة الضبط هذا والتي تناهز الـ500 دولار أميركي قد تدفع بعض البلديات الأخرى لتبني الفكرة عبر تبرير اللجوء إليها بالوسائل القانونية.