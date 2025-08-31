Advertisement

لبنان

في لبنان.. غرامات على "النفايات"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
31-08-2025 | 01:45
كان لافتاً قيام بلدية صيدا بتسطير محضر ضبط بقيمة 50 مليون ليرة بحقّ سائق شاحنة أقدم على رمي حمولته من النفايات عشوائياً في أحد شوارع المدينة.
قيمة الضبط هذا والتي تناهز الـ500 دولار أميركي قد تدفع بعض البلديات الأخرى لتبني الفكرة عبر تبرير اللجوء إليها بالوسائل القانونية.
 

وللعلم، فإن هناك بلديات بدأت مسبقاً بفرض غرامات على رمي النفايات من السيارات، وقد وصل محضر الضبط إلى 50 دولاراً أميركياً تقريباً عن كل مخالفة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

