بالصورة.. صاروخ إسرائيلي "لم ينفجر" يخرقُ طريق بلدة لبنانية

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، طريق بلدة ميفدون - بواسطة صاروخ موجه من دون انفجاره.

Advertisement

وأظهرت صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي الصاروخ بعد سقوطه حيث خرق الأرض مكانه بينما بقي هيكله على حاله.

ويأتي هذا الأمر بعد سلسلة غارات شنها العدو على منطقة في جنوب ، اليوم الأحد.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأحد، استهداف بنى تحتية أرضية تابعة لـ" " في منطقة - جنوب لبنان.

وذكر بيان جيش العدو أنَّ طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو استهدفت بنى عسكرية للحزب، حيث تمّ رصدُ نشاط عسكري فيها، وفق مزاعمه، مشيراً إلى أنَّ "وجود هذا الموقع والنشاط فيه يُشكلان خرقاً للتفاهمات بين ولبنان".



