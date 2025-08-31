Advertisement

لبنان

بالصورة.. صاروخ إسرائيلي "لم ينفجر" يخرقُ طريق بلدة لبنانية

Lebanon 24
31-08-2025 | 02:07
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، طريق بلدة ميفدون - جنوب لبنان بواسطة صاروخ موجه من دون انفجاره.
وأظهرت صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي الصاروخ بعد سقوطه حيث خرق الأرض مكانه بينما بقي هيكله على حاله.
 
 
ويأتي هذا الأمر بعد سلسلة غارات شنها العدو الإسرائيلي على منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان، اليوم الأحد.
 
 
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأحد، استهداف بنى تحتية أرضية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الشقيف - جنوب لبنان.
 
وذكر بيان جيش العدو أنَّ طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو استهدفت بنى عسكرية للحزب، حيث تمّ رصدُ نشاط عسكري فيها، وفق مزاعمه، مشيراً إلى أنَّ "وجود هذا الموقع والنشاط فيه يُشكلان خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
 
 

 
