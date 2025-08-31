Advertisement

لبنان

تبديل وزاري محتمل

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
31-08-2025 | 02:15
Doc-P-1411138-638922286108343130.webp
لفت مصدر سياسي متابع لعمل الحكومة وتطور قراراتها الى أن هناك حديثاً في الكواليس والغرف الضيقة عن إحتمال إجراء تبديل وزاري في موقع من الحصة المسيحية "ليس لديه أهمية بارزة"، ولكن ربما يكون لمزيد من الإنسجام والتضامن الوزاري. ولفت المصدر الى "أن المقصود بالتبديل لا يمانع بأن يبدل في هذا الظرف".
وختم المصدر بالقول إن "هذا التبديل، إذا حصل، سيكون بالتشاور بين المعنيين بالقرار، ولن يطول وقت إتخاذ القرار إذا كانت هناك نية فعلية للقيام بهذا التبديل حيث أن الإتفاق على الإسم البديل موجود" .
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

