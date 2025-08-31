تبديل وزاري محتمل

لفت مصدر سياسي متابع لعمل الحكومة وتطور قراراتها الى أن هناك حديثاً في الكواليس والغرف الضيقة عن إحتمال إجراء تبديل وزاري في موقع من الحصة "ليس لديه أهمية بارزة"، ولكن ربما يكون لمزيد من الإنسجام والتضامن الوزاري. ولفت المصدر الى "أن المقصود بالتبديل لا يمانع بأن يبدل في هذا الظرف".

