لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي



7 أيلول 2025 موعد سينتظره اللبنانيون بفارغ الصبر، حيث ستشهد السماء حدثاً استثنائياً قد لا يتكرر في المدى المنظور، حيث سيكون على موعد مع مشهد فلكي استثنائي طال انتظاره: "القمر الدموي"، حيث سيتحوّل لون القمر إلى اللون الأحمر القرمزي لمدة 80 دقيقة كاملة، في عرض فلكي نادر لن يتكرر قريباً.

Advertisement

هذه الظاهرة، التي ينتظرها عشّاق حول العالم، ستغمر سماء لبنان بوهج أحمر باهر، يمكن مشاهدته بالعين المجرّدة من مختلف المناطق، شرط أن تكون السماء صافية وخالية من الغيوم.فما هو "القمر الدموي"؟



القمر الدموي ليس حدثاً أسطورياً كما قد يوحي اسمه، بل هو ظاهرة فلكية طبيعية تحدث أثناء الخسوف الكلّي للقمر. فعندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، تحجب أشعة الشمس المباشرة عن سطحه، لكن الغلاف الجوي للأرض يعكس الأشعة الحمراء والبرتقالية، لتغمر القمر وتحوّله إلى قرص مضيء باللون الدموي. هذه الظاهرة، التي ينتظرها عشّاق حول العالم، ستغمر سماء لبنان بوهج أحمر باهر، يمكن مشاهدته بالعين المجرّدة من مختلف المناطق، شرط أن تكون السماء صافية وخالية من الغيوم.فما هو "القمر الدموي"؟القمر الدموي ليس حدثاً أسطورياً كما قد يوحي اسمه، بل هو ظاهرة فلكية طبيعية تحدث أثناء الخسوف الكلّي للقمر. فعندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، تحجب أشعة الشمس المباشرة عن سطحه، لكن الغلاف الجوي للأرض يعكس الأشعة الحمراء والبرتقالية، لتغمر القمر وتحوّله إلى قرص مضيء باللون الدموي.

ويؤكد علماء الفلك أن هذه الظاهرة ليست مجرد مشهد بصري رائع، بل هي فرصة لفهم تفاعلات الغلاف الجوي للأرض وتأثيره على مرور الضوء. كما تشكل حدثاً نادراً على الصعيد ، إذ لا يتكرر الخسوف الكلي للقمر بالوضوح نفسه الا كل عدة سنوات.



كيف يمكن مشاهدته؟

يمكن للبنانيين التمتع بهذه الظاهرة من دون الحاجة إلى أي معدات متخصصة، فالمشهد سيكون مرئياً بالعين المجرّدة. ومع ذلك، ينصح الخبراء باستخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة لمزيد من التفاصيل الجمالية، حيث تظهر تضاريس القمر بوضوح مذهل.



القمر الدموي بين والأساطير

على مرّ التاريخ، ارتبط "القمر الدموي" بالخرافات والأساطير. بعض الحضارات القديمة اعتبرته نذيراً للحروب أو الطبيعية، فيما رأت فيه شعوب أخرى رمزاً للتجدد والتغيير. أما اليوم، فقد بات حدثاً فلكياً ينتظره الملايين حول العالم للاستمتاع بجمالياته الفريدة.



وهكذا، يترقب اللبنانيون في 7 ايلول الموعد النادر مع الطبيعة التي تعيدهم إلى سحر وغموضه، حيث سيضيء القمر بلونه القرمزي سماء البلاد في عرضٍ فلكي استثنائي.