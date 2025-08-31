28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
نايلة عازار - Nayla Azar
|
Lebanon 24
31-08-2025
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
7 أيلول 2025 موعد سينتظره اللبنانيون بفارغ الصبر، حيث ستشهد السماء حدثاً استثنائياً قد لا يتكرر في المدى المنظور، حيث سيكون
لبنان
على موعد مع مشهد فلكي استثنائي طال انتظاره: "القمر الدموي"، حيث سيتحوّل لون القمر إلى اللون الأحمر القرمزي لمدة 80 دقيقة كاملة، في عرض فلكي نادر لن يتكرر قريباً.
Advertisement
هذه الظاهرة، التي ينتظرها عشّاق
الفلك
حول العالم، ستغمر سماء لبنان بوهج أحمر باهر، يمكن مشاهدته بالعين المجرّدة من مختلف المناطق، شرط أن تكون السماء صافية وخالية من الغيوم.فما هو "القمر الدموي"؟
القمر الدموي ليس حدثاً أسطورياً كما قد يوحي اسمه، بل هو ظاهرة فلكية طبيعية تحدث أثناء الخسوف الكلّي للقمر. فعندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، تحجب أشعة الشمس المباشرة عن سطحه، لكن الغلاف الجوي للأرض يعكس الأشعة الحمراء والبرتقالية، لتغمر القمر وتحوّله إلى قرص مضيء باللون الدموي.
ويؤكد علماء الفلك أن هذه الظاهرة ليست مجرد مشهد بصري رائع، بل هي فرصة لفهم تفاعلات الغلاف الجوي للأرض وتأثيره على مرور الضوء. كما تشكل حدثاً نادراً على الصعيد
الزمني
، إذ لا يتكرر الخسوف الكلي للقمر بالوضوح نفسه الا كل عدة سنوات.
كيف يمكن مشاهدته؟
يمكن للبنانيين التمتع بهذه الظاهرة من دون الحاجة إلى أي معدات متخصصة، فالمشهد سيكون مرئياً بالعين المجرّدة. ومع ذلك، ينصح الخبراء باستخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة لمزيد من التفاصيل الجمالية، حيث تظهر تضاريس القمر بوضوح مذهل.
القمر الدموي بين
العلم
والأساطير
على مرّ التاريخ، ارتبط "القمر الدموي" بالخرافات والأساطير. بعض الحضارات القديمة اعتبرته نذيراً للحروب أو
الكوارث
الطبيعية، فيما رأت فيه شعوب أخرى رمزاً للتجدد والتغيير. أما اليوم، فقد بات حدثاً فلكياً ينتظره الملايين حول العالم للاستمتاع بجمالياته الفريدة.
وهكذا، يترقب اللبنانيون في 7 ايلول الموعد النادر مع الطبيعة التي تعيدهم إلى سحر
الكون
وغموضه، حيث سيضيء القمر بلونه القرمزي سماء البلاد في عرضٍ فلكي استثنائي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
القمر الدموي يزور سماء بيروت... لا تفوّتوا المشهد الساحر في هذا الموعد!
Lebanon 24
القمر الدموي يزور سماء بيروت... لا تفوّتوا المشهد الساحر في هذا الموعد!
31/08/2025 10:05:33
31/08/2025 10:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
31/08/2025 10:05:33
31/08/2025 10:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بصور نادرة .. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها
Lebanon 24
بصور نادرة .. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها
31/08/2025 10:05:33
31/08/2025 10:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء الفلك يرصدون جسماً سماوياً نادراً.. هل تم اكتشاف الكوكب التاسع؟
Lebanon 24
علماء الفلك يرصدون جسماً سماوياً نادراً.. هل تم اكتشاف الكوكب التاسع؟
31/08/2025 10:05:33
31/08/2025 10:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
الكوارث
الظاهر
الزمني
الملا
المجر
الفلك
القرم
قد يعجبك أيضاً
هل يعود التلويح بخيار الشارع؟
Lebanon 24
هل يعود التلويح بخيار الشارع؟
03:00 | 2025-08-31
31/08/2025 03:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. منشورات إسرائيلية في الجنوب ضدّ "حزب الله"!
Lebanon 24
بالصورة.. منشورات إسرائيلية في الجنوب ضدّ "حزب الله"!
02:25 | 2025-08-31
31/08/2025 02:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تبديل وزاري محتمل
Lebanon 24
تبديل وزاري محتمل
02:15 | 2025-08-31
31/08/2025 02:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. صاروخ إسرائيلي "لم ينفجر" يخرقُ طريق بلدة لبنانية
Lebanon 24
بالصورة.. صاروخ إسرائيلي "لم ينفجر" يخرقُ طريق بلدة لبنانية
02:07 | 2025-08-31
31/08/2025 02:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل جلسة الثلاثاء إلى الجمعة إخراج لحفظ ماء وجه الحكومة و"حزب الله" معًا
Lebanon 24
نقل جلسة الثلاثاء إلى الجمعة إخراج لحفظ ماء وجه الحكومة و"حزب الله" معًا
02:00 | 2025-08-31
31/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
14:34 | 2025-08-30
30/08/2025 02:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
14:12 | 2025-08-30
30/08/2025 02:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"دجاج فاسد" في متجر لبنانيّ.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو لـ"دجاج فاسد" في متجر لبنانيّ.. شاهدوه!
04:53 | 2025-08-30
30/08/2025 04:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
نايلة عازار - Nayla Azar
أيضاً في لبنان
03:00 | 2025-08-31
هل يعود التلويح بخيار الشارع؟
02:25 | 2025-08-31
بالصورة.. منشورات إسرائيلية في الجنوب ضدّ "حزب الله"!
02:15 | 2025-08-31
تبديل وزاري محتمل
02:07 | 2025-08-31
بالصورة.. صاروخ إسرائيلي "لم ينفجر" يخرقُ طريق بلدة لبنانية
02:00 | 2025-08-31
نقل جلسة الثلاثاء إلى الجمعة إخراج لحفظ ماء وجه الحكومة و"حزب الله" معًا
01:45 | 2025-08-31
في لبنان.. غرامات على "النفايات"
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:00 | 2025-08-30
31/08/2025 10:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 10:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 10:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24