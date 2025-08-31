من الشيخ نعيم قاسم.. رسالة إلى عبد الملك الحوثي

أبرق لـ" " الشيخ نعيم إلى زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك ، مُعزياً بالمسؤولين الذين اغتالتهم إبان غارة جوية استهدفت اليمن مؤخراً.

وفي برقيته، قال قاسم: "نبارك ونعزي بكوكبة رئيس الوزراء احمد الرهاوي وعدد من وزراء اليمن الشامخ، والذين اغتالهم ‏العدو الأميركي وهم في موقع الخدمة للناس، يمارسون جهادهم في ما تتطلبه الأعمال المدنية لتيسير ‏أمور ومعيشة الشعب اليمني المجاهد والمضحي".

وتابع: "يُظهر العدوان الإسرائيلي على رئيس الوزراء والوزراء إفلاس العدو المجرم، ونمطه في التوحش وقتل الحياة ‏البشرية من دون ضوابط ولا قواعد. ولأنَّه عاجزٌ عن مواجهة القوات المسلحة والقادة المجاهدين المباشرين في ‏الميدان العسكري، لجأ إلى الإجرام بأبشع صورة ضد المجاهدين في ميدان خدمة الناس".

وأكمل: "سيبقى اليمن بقيادته وحكومته وشعبه وقواته المسلحة البيرق المرفرف والمضيء في سماء العالم كمشعل ‏للحرية ونصرة وغزة ومقاومة المحتلين والغزاة، وستكون هذه الجريمة دافعاً إضافياً لثبات ‏الشعب اليمني الذي عوَّدنا أن يقدم التضحيات ويزداد عطاءً كلما قدَّم الشهداء، والعبرة في نهاية الطريق حيث ‏الخزي والسقوط المذل للكيان الصهيوني إن شاء الله تعالى والفشل الذريع للاستكبار العالمي والمتواطئين من حكام ‏منطقتنا، والنصر لفلسطين والقدس على يد شعب فلسطين ومقاومته والمقاومة في المنطقة وعلى رأسها اليمن ‏الشجاع والأبي".

وختم: "نسأل الله تعالى عظيم الأجر لعوائل الشهداء والشعب اليمني والقيادة الشجاعة".