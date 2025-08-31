Advertisement

لبنان

من الشيخ نعيم قاسم.. رسالة إلى عبد الملك الحوثي

Lebanon 24
31-08-2025 | 03:47
أبرق الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إلى زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، مُعزياً بالمسؤولين الذين اغتالتهم إسرائيل إبان غارة جوية استهدفت اليمن مؤخراً.
وفي برقيته، قال قاسم: "نبارك ونعزي بكوكبة الشهداء رئيس الوزراء احمد الرهاوي وعدد من وزراء اليمن الشامخ، والذين اغتالهم ‏العدو الإسرائيلي الأميركي وهم في موقع الخدمة للناس، يمارسون جهادهم في ما تتطلبه الأعمال المدنية لتيسير ‏أمور ومعيشة الشعب اليمني المجاهد والمضحي".
 
 
وتابع: "يُظهر العدوان الإسرائيلي على رئيس الوزراء والوزراء إفلاس العدو المجرم، ونمطه في التوحش وقتل الحياة ‏البشرية من دون ضوابط ولا قواعد. ولأنَّه عاجزٌ عن مواجهة القوات المسلحة والقادة المجاهدين المباشرين في ‏الميدان العسكري، لجأ إلى الإجرام بأبشع صورة ضد القادة المجاهدين في ميدان خدمة الناس".
 
وأكمل: "سيبقى اليمن بقيادته وحكومته وشعبه وقواته المسلحة البيرق المرفرف والمضيء في سماء العالم كمشعل ‏للحرية ونصرة فلسطين وغزة ومقاومة المحتلين والغزاة، وستكون هذه الجريمة الإسرائيلية دافعاً إضافياً لثبات ‏الشعب اليمني الذي عوَّدنا أن يقدم التضحيات ويزداد عطاءً كلما قدَّم الشهداء، والعبرة في نهاية الطريق حيث ‏الخزي والسقوط المذل للكيان الصهيوني إن شاء الله تعالى والفشل الذريع للاستكبار العالمي والمتواطئين من حكام ‏منطقتنا، والنصر لفلسطين والقدس على يد شعب فلسطين ومقاومته والمقاومة في المنطقة وعلى رأسها اليمن ‏الشجاع والأبي".
 
وختم: "نسأل الله تعالى عظيم الأجر لعوائل الشهداء والشعب اليمني والقيادة الشجاعة".
 
 
 
