باسيل: الجيش هو خيارنا الوحيد

أكد رئيس " " النائب أن جزين تمثّل رمز الصمود والبطولة، وهي "عروسة الجنوب وعرين الحر"، مشددًا على العلاقة المتجذّرة بين وأبناء المنطقة.وفي كلمة له خلال عشاء هيئة قضاء جزين، قال : "في كل زيارة إلى جزين، نأتي بفكرة جديدة وننطلق من محبتها ومبادئها"، لافتًا إلى أن الانتصار السياسي في المنطقة لم يكتمل، منتقدًا ما وصفه بـ"تزوير نتيجة انتخاب اتحاد بلديات جزين"، ومعبّرًا عن ثقته بـ"الطعن المقدّم لإحقاق العدالة".وأضاف: "جزين كما التيار، واجهت القصف والاحتلال، وتعرّضت لمحاولات اقتلاع لكنها صمدت وبقيت ثابتة في أرضها"، مشبّهًا ما تعرضت له جزين والتيار بما فعله "الحطّاب" الذي حاول أن يقتلع الجذور لكنه فشل.وتابع: "نشترك مع جزين بالإيمان بالدولة والجيش، ونجدّد ثقتنا بهذه المؤسسة، ونرفض تحميلها مسؤوليات أكبر من قدرتها في ظل حرمانها من الإمكانات"، متهماً أطرافًا بحرمان الجيش دعمًا لإسرائيل.وفي الشأن السيادي، أكد باسيل رفض "التيار" لمنطق الميليشيا، قائلاً: "كما رفضت جزين التعايش مع الميليشيا، التيار أيضًا لم يتعايش معها رغم فرضها عليه"، مضيفًا: "الشرعية هي التي مثّلها ، والجيش هو خيارنا الوحيد".وفي ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، شدد على أن "جزين بطبيعتها هي نقطة وصل لا فصل، ورفضنا للتقسيم هو موقف مشترك"، مشيرًا إلى أن "الخطاب التحريضي يضع جزين في عزلة، بينما نريدها جسر تواصل وعيش مشترك".وفي ملف سد ، حمّل باسيل مسؤولية أزمة المياه في لمن عرقل مشروع السد، معتبرًا أن من أوقفه "يجب محاسبته في الانتخابات"، مضيفًا: "الحقد لا يصنع حلولًا، نحن نبني وهم يهدمون، ومن يتباهى بإيقاف مشاريع استراتيجية يجب أن يُسأل أمام الناس".وختم بالقول: "نريد جزين أن تكون وجهة سياحية نابضة بالحياة، وسنستكمل ترميم شوارعها ومرافقها مع البلدية والخيّرين، لتبقى عروس الجنوب وملتقى الجميع".