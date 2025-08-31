30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحجار: فكر الإمام الصدر لا يزال يُنير درب العدالة والوحدة
Lebanon 24
31-08-2025
|
03:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت
وزير الداخلية
أحمد الحجار
إلى أنه "في يوم تغييب الإمام
موسى الصدر
، يبقى حضوره الفكري والوطني حاضراً، يضيء درب العدالة والوحدة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسيرة شعبية في بئر حسن لمناسبة الذكرى 47 لتغييب الإمام موسى الصدر
Lebanon 24
مسيرة شعبية في بئر حسن لمناسبة الذكرى 47 لتغييب الإمام موسى الصدر
31/08/2025 14:13:20
31/08/2025 14:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد الأفران في ذكرى الإمام الصدر: وفاءٌ للمسيرة وتثمينٌ لدور بري
Lebanon 24
اتحاد الأفران في ذكرى الإمام الصدر: وفاءٌ للمسيرة وتثمينٌ لدور بري
31/08/2025 14:13:20
31/08/2025 14:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"العمالي العام" في ذكرى تغييب الإمام الصدر: نفتقد اليوم هامة وطنية كبيرة
Lebanon 24
"العمالي العام" في ذكرى تغييب الإمام الصدر: نفتقد اليوم هامة وطنية كبيرة
31/08/2025 14:13:20
31/08/2025 14:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في ذكرى تغييب الإمام الصدر.. موقف لرئيس الجمهورية
Lebanon 24
في ذكرى تغييب الإمام الصدر.. موقف لرئيس الجمهورية
31/08/2025 14:13:20
31/08/2025 14:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية
أحمد الحجار
موسى ال
الصدر
حجار
تابع
قد يعجبك أيضاً
اندلاع حريق كبير بين طمبوريت وزغدرايا
Lebanon 24
اندلاع حريق كبير بين طمبوريت وزغدرايا
06:52 | 2025-08-31
31/08/2025 06:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حسن عز الدين: قرار حصرية السلاح خطيئة كبرى
Lebanon 24
حسن عز الدين: قرار حصرية السلاح خطيئة كبرى
06:41 | 2025-08-31
31/08/2025 06:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يفوز على الهند في "سلة آسيا" تحت 16 سنة
Lebanon 24
لبنان يفوز على الهند في "سلة آسيا" تحت 16 سنة
06:23 | 2025-08-31
31/08/2025 06:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر قوّة روحيّة تحافظ على رسالة الكنيسة في الشرق
Lebanon 24
الراعي: تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر قوّة روحيّة تحافظ على رسالة الكنيسة في الشرق
06:22 | 2025-08-31
31/08/2025 06:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش أوقف 3 أشخاص... هذا ما فعلوه بدوريّة لـ"اليونيفيل"
Lebanon 24
الجيش أوقف 3 أشخاص... هذا ما فعلوه بدوريّة لـ"اليونيفيل"
06:07 | 2025-08-31
31/08/2025 06:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
14:34 | 2025-08-30
30/08/2025 02:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
Lebanon 24
طليقها تزوج أختها.. فنانة شهيرة تنهار: "ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غيرو" (فيديو)
14:12 | 2025-08-30
30/08/2025 02:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:52 | 2025-08-31
اندلاع حريق كبير بين طمبوريت وزغدرايا
06:41 | 2025-08-31
حسن عز الدين: قرار حصرية السلاح خطيئة كبرى
06:23 | 2025-08-31
لبنان يفوز على الهند في "سلة آسيا" تحت 16 سنة
06:22 | 2025-08-31
الراعي: تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر قوّة روحيّة تحافظ على رسالة الكنيسة في الشرق
06:07 | 2025-08-31
الجيش أوقف 3 أشخاص... هذا ما فعلوه بدوريّة لـ"اليونيفيل"
05:59 | 2025-08-31
موسى: ما أرساه الصدر من مبادئ يدعونا الى استلهامها من أجل مواجهة التحديات القائمة
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 14:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 14:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 14:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24