لبنان

الحجار: فكر الإمام الصدر لا يزال يُنير درب العدالة والوحدة

Lebanon 24
31-08-2025 | 03:55
لفت وزير الداخلية أحمد الحجار إلى أنه "في يوم تغييب الإمام موسى الصدر، يبقى حضوره الفكري والوطني حاضراً، يضيء درب العدالة والوحدة".
