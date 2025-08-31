Advertisement

لبنان

لقاءات لوزيرة التربية مع طلاب ونواب ووفود محلية ودولية للبحث في شؤون القطاع

Lebanon 24
31-08-2025 | 05:23
A-
A+

Doc-P-1411186-638922401631595146.png
Doc-P-1411186-638922401631595146.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي لقاء حوارياً مع الطلاب الذين نجحوا في الشهادة الرسمية وعرضت عليهم رؤيتها التطويرية واستشرفت اراءهم في مشروعها لتطوير البيئة التعليمية لكل متعلم في لبنان، وذلك في قاعة المسرح في الوزارة، ورحبت بهم معبرة عن سرورها بالتحدث اليهم، ولا سيما وانها كانت تريد ان تتفاعل معهم مباشرة.
Advertisement
 
 
وباركت الوزيرة للطلاب نجاحهم وتفوقهم في الإمتحانات الرسمية وعبرت عن أملها في أن يتمكن الجيل الجديد من تحقيق أيام أفضل للبنان.
 
 
كذلك، اجتمعت مع النائب عماد الحوت وعرضت معه القضايا التربوية العائدة لمنطقته، كما اجتمعت مع النائب حيدر ناصر واطلعت منه على القضايا التربوية لمنطقته وسبل تلبيتها.
 
 
واستقبلت وفداً من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ وتابعت معهم المشاريع المشتركة التي تدعمها وتمولها الوكالة، ثم استقبلت وفدا من صندوق النقد الدولي "IMF"، في حضور رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي مستشارة رئيس مجلس الوزراء السيدة لمياء المبيّض، وعرضت معهم مشاريع الوزارة واولوياتها والحاجة إلى دعمها.


واستقبلت الوزيرة بعد ذلك وفداً من الإتحاد النسائي التقدمي في منطقة راشيا برئاسة السيدة فريال صعب، واطلعت منهم على الأنشطة والخدمات التي الإجتماعية والتربوية التي يقدمونها لنساء المنطقة وتشمل دورات التمكين والتدريب، والعناية بالأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة.
 
 
كذلك، تسلمت منهم دعوة للمشاركة في حفل تكريم الطلاب الناجحين في الثانوية العامة في منطقة راشيا.
 
 
وأشادت بنشاط الإتحاد ودوره الإجتماعي والتربوي ، ووضعتهم في أجواء التحضيرات لإطلاق حملة دعم المدرسة الرسمية، وأكدت الوزيرة اهمية الشراكة مع المجتمع المحلي والتي تعمل الوزارة على تنظيمها على أسس الشفافية والحوكمة والعدالة في توزيع الموارد.
مواضيع ذات صلة
النائب كرامي لوزيرة التربية: أتمنى منح علامات استلحاق للطلاب
lebanon 24
31/08/2025 14:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني ورستم في جولة تربوية ولقاء مع وزيرة التربية
lebanon 24
31/08/2025 14:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جنبلاط يواصل لقاءاته مع الوفود الأهليه والبلدية لمناقشة المشاريع والخدمات
lebanon 24
31/08/2025 14:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية من عكار: طلابنا متميزون
lebanon 24
31/08/2025 14:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

النقد الدولي

الألمانية

الوزيرة

القضايا

التربوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:52 | 2025-08-31
06:41 | 2025-08-31
06:23 | 2025-08-31
06:22 | 2025-08-31
06:07 | 2025-08-31
05:59 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24