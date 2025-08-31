لقاءات لوزيرة التربية مع طلاب ونواب ووفود محلية ودولية للبحث في شؤون القطاع

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي لقاء حوارياً مع الطلاب الذين نجحوا في الشهادة الرسمية وعرضت عليهم رؤيتها التطويرية واستشرفت اراءهم في مشروعها لتطوير البيئة التعليمية لكل متعلم في ، وذلك في قاعة المسرح في الوزارة، ورحبت بهم معبرة عن سرورها بالتحدث اليهم، ولا سيما وانها كانت تريد ان تتفاعل معهم مباشرة.

Advertisement

وباركت للطلاب نجاحهم وتفوقهم في الإمتحانات الرسمية وعبرت عن أملها في أن يتمكن الجيل الجديد من تحقيق أيام أفضل للبنان.



كذلك، اجتمعت مع النائب عماد وعرضت معه التربوية العائدة لمنطقته، كما اجتمعت مع النائب ناصر واطلعت منه على القضايا التربوية لمنطقته وسبل تلبيتها.

واستقبلت وفداً من الوكالة للتنمية الدولية GIZ وتابعت معهم المشاريع المشتركة التي تدعمها وتمولها الوكالة، ثم استقبلت وفدا من "IMF"، في حضور رئيسة معهد باسل المالي والاقتصادي مستشارة السيدة لمياء المبيّض، وعرضت معهم مشاريع الوزارة واولوياتها والحاجة إلى دعمها.





واستقبلت الوزيرة بعد ذلك وفداً من الإتحاد النسائي التقدمي في منطقة راشيا برئاسة السيدة فريال صعب، واطلعت منهم على الأنشطة والخدمات التي الإجتماعية والتربوية التي يقدمونها لنساء المنطقة وتشمل دورات التمكين والتدريب، والعناية بالأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة.

كذلك، تسلمت منهم دعوة للمشاركة في حفل تكريم الطلاب الناجحين في الثانوية العامة في منطقة راشيا.