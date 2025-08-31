نقيب المهندسين زار راشيا واطلع على معالمها التراثية والتاريخية

Advertisement

زار نقيب المهندسين فادي حنا مع أعضاء النقابة وجمع من المهندسين، مدينة تلبية لدعوة ابن المدينة المهندس غازي غصن، للاطلاع على معالمها الأثرية وتراثها الحضاري والإنساني والديني.وكانت في مار موسى الحبشي القديمة، التي يعود تاريخ تصميمها وبنائها إلى قرون عدة، وتضم أيقونة تعود إلى خمسة قرون خلت.ولفت غصن إلى أن الكنيسة لطائفة تمثل البقية الباقية من أربع كنائس للطائفة التي استقرت في راشيا منذ العام 1320، داعيا النقيب حنا ل"دعم المخطط التوجيهي للمدينة بالتعاون مع للتنظيم المدني وبلدية راشيا، حفاظا على الطابع المعماري للمدينة الذي يعكس عراقتها".وألقيت كلمات للزميل مفيد سرحال وتوفيق ، ورئيس بلدية راشيا رشراش ناجي، أكدت على "وحدة الحياة بين أبناء المنطقة، وروح الإخاء الإنساني والوطني".، نوه حنا بالطابع التراثي لراشيا، مؤكدا أن "جميع إمكانيات النقابة ستكون في خدمة البلدية وأهالي المدينة".وقدم غصن لوحتين بتقنية الحبر الصيني لحنا، الأولى لقلعة ، والثانية لكنيسة مار موسى الحبشي.واختتمت الزيارة بجولة في السوق الأثري وقلعة الاستقلال، ومسير بيئي إلى جبل حرمون حيث تجلى السيد .