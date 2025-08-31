خبر متداول عن عمليّة خطف... ما حقيقته؟

أفادت مندوبة " " أنّ لا صحة للأخبار المتداولة عن قيام شخص يقود سيارة رباعية الدفع من نوع "تاهو"، بخطف فتاة عند مفرق بلدة تمنين، وهربه باتّجاه .

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر لـ" 24" حقيقة ما حدث، وأفادت عن حصول إشكال بين امرأة وزوجها كانا داخل السيارة.