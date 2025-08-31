Advertisement

لبنان

خبر متداول عن عمليّة خطف... ما حقيقته؟

Lebanon 24
31-08-2025 | 10:20
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ لا صحة للأخبار المتداولة عن قيام شخص يقود سيارة رباعية الدفع من نوع "تاهو"، بخطف فتاة عند مفرق بلدة تمنين، وهربه باتّجاه بعلبك.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر لـ"لبنان 24" حقيقة ما حدث، وأفادت عن حصول إشكال بين امرأة وزوجها كانا داخل السيارة.
 
 
لبنان 24

لبنان

بعلبك

أخبار

