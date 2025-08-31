المقداد: نزع سلاح المقاومة بالقوة دعوة لفتنة داخلية

Advertisement

نظّم قسم العلاقات العامة في " " لقاءً سياسياً في بلدة طليا، حضره عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور ، مسؤول قسم العلاقات العامة في الدكتور أحمد ريا، راعي أبرشية طليا وحوش بردى الأب يوسف المر وفاعليات.افتتح اللقاء الدكتور أحمد ريا مؤكداً على أهمية هذه المبادرات "التي تجسّد التواصل الدائم بين أبناء المنطقة"، ومشدداً على أنّ طليا "تشكّل نموذجاً للعيش المشترك والألفة والمحبة والتعاون".وفي كلمته، شدّد النائب المقداد على أنّ المناسبة "تأتي في أجواء إحياء ذكرى تحرير الجرود من الإرهاب، وهو التحرير الذي تحقق بدماء من الجيش والمقاومة والأهالي"، مؤكداً أنّ "تلك المرحلة كرّست المعادلة الذهبية التي حفظت : الجيش والشعب والمقاومة".وأشار إلى أنّ "هناك من يسعى اليوم إلى كسر هذه المعادلة من خلال الدعوات لضرب الجيش بالمقاومة، وهذه دعوة خطيرة لفتنة داخلية كبرى لا يستفيد منها سوى العدو "، محذراً من الانجرار وراء هذه المخططات".وأكد المقداد أن " بعقيدته الوطنية وحرصه على السلم الأهلي لن ينخرط في مثل هذه الخطط."، داعيًا الحكومة الى " هذا القرار الخاطئ".