لبنان

المقداد: نزع سلاح المقاومة بالقوة دعوة لفتنة داخلية

Lebanon 24
31-08-2025 | 10:43
نظّم قسم العلاقات العامة في "حزب الله" لقاءً سياسياً في بلدة طليا، حضره عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي المقداد، مسؤول قسم العلاقات العامة في البقاع الدكتور أحمد ريا، راعي أبرشية طليا وحوش بردى الأب يوسف المر وفاعليات.
افتتح اللقاء الدكتور أحمد ريا مؤكداً على أهمية هذه المبادرات "التي تجسّد التواصل الدائم بين أبناء المنطقة"، ومشدداً على أنّ طليا "تشكّل نموذجاً للعيش المشترك والألفة والمحبة والتعاون".

وفي كلمته، شدّد النائب المقداد على أنّ المناسبة "تأتي في أجواء إحياء ذكرى تحرير الجرود اللبنانية من الإرهاب، وهو التحرير الذي تحقق بدماء الشهداء من الجيش والمقاومة والأهالي"، مؤكداً أنّ "تلك المرحلة كرّست المعادلة الذهبية التي حفظت لبنان: الجيش والشعب والمقاومة".

وأشار إلى أنّ "هناك من يسعى اليوم إلى كسر هذه المعادلة من خلال الدعوات لضرب الجيش بالمقاومة، وهذه دعوة خطيرة لفتنة داخلية كبرى لا يستفيد منها سوى العدو الإسرائيلي"، محذراً من الانجرار وراء هذه المخططات".

وأكد المقداد أن "الجيش اللبناني بعقيدته الوطنية وحرصه على السلم الأهلي لن ينخرط في مثل هذه الخطط."، داعيًا الحكومة الى "التراجع عن هذا القرار الخاطئ".
