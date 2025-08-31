ديانا غادرت منزل زوجها برفقة طفلتها ولم تعدّ... هل تعرفون مكانها؟

Advertisement

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المدعوّة:– ديانا العبيد (مواليد عام 1999، سورية)التي غادرت منزل زوجها في محلّة شكّا مع طفلتها حنين البالغة من العمر سنة واحدة، ولم تعد حتّى تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة – شكّا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 541481-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.