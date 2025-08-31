بلدية حارة صيدا تُوضح ما حصل: الجيش خطّ أحمر

Advertisement

صدر عن بلديّة البيان التوضيحيّ التالي:تتداول بعض المواقع الالكترونية خبراً مفاده حصول إشكال بين عناصر حركيّة كانت تحتفل بذكرى تغييب الإمام المُغيّب السيّد موسى الصّدر وبين .توضح بلديّة حارة بأنّ الخبر عارٕ عن الصحة جملة وتفصيلًا، إذ وأثناء احتفال ابناء البلدة بذكرى تغييب الإمام السيّد موسى الصّدر عبر مسيرة سيارة داخل حدود البلدة، وأثناء قيام الجيش اللبناني بتنظيم الطرقات وحماية المسيرة قام احد العسكريين بإطلاق النار في الهواء، دون ان يحصل اي اشكال مع الجيش أو أي أحد من أهلنا في الجوار.كما تؤكّد البلديّة وأهالي حارة صيدا بأن الجيش اللبناني خط أحمر وهو عزنا وشرفنا وضباطه وعناصره هم ابناؤنا.لذا اقتضى التوضيح منعًا لأي التباس.