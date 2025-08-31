Advertisement

لبنان

بلدية صيدا تؤكّد: لا إشكال مع الجيش

Lebanon 24
31-08-2025 | 11:36
 أوضحت بلدية حارة صيدا، في بيان، أن "ما يتم تداوله من بعض المواقع الالكترونية حول حصول إشكال بين عناصر حركيّة كانت تحتفل بذكرى تغييب سماحة الإمام المُغيّب السيّد موسى الصّدر وبين الجيش، عارٕ عن الصحة جملة وتفصيلًا، إذ وأثناء احتفال ابناء البلدة بذكرى تغييب الإمام السيّد موسى الصّدر عبر مسيرة سيارة داخل حدود البلدة، وأثناء قيام الجيش بتنظيم الطرقات وحماية المسيرة قام احد العسكريين بإطلاق النار في الهواء، دون ان يحصل اي اشكال مع الجيش أو أي أحد من أهلنا في الجوار".
وأكدت البلدية ان "الجيش اللبناني خط أحمر وهو عزنا وشرفنا وضباطه وعناصره هم ابناؤنا".
الجيش اللبناني

حارة صيدا

موسى ال

لبنان

سماحة

