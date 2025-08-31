من مخيم عين الحلوة.. تسليم مطلوب للجيش

سلّم مسؤول الارتباط في الأمن الوطني في منطقة محمد فتحي الشاب طارق السيّد إلى مخابرات الجيش، بناء على تعليمات قائد الأمن الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات اللواء العبد خليل.

ويأتي هذا الإجراء لمعالجة الحدث الذي وقع يوم أمس داخل ، في سياق التعاون والتنسيق المستمرين بين الأمن الوطني الفلسطيني والجهات المختصة. (الوكالة الوطنية للإعلام)