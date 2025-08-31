Advertisement

لبنان

من مخيم عين الحلوة.. تسليم مطلوب للجيش

Lebanon 24
31-08-2025 | 12:48
سلّم مسؤول الارتباط في الأمن الوطني في منطقة صيدا محمد فتحي الشاب طارق السيّد إلى مخابرات الجيش، بناء على تعليمات قائد الأمن الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات اللواء العبد ابراهيم خليل.
ويأتي هذا الإجراء لمعالجة الحدث الذي وقع يوم أمس داخل مخيم عين الحلوة، في سياق التعاون والتنسيق المستمرين بين الأمن الوطني الفلسطيني والجهات اللبنانية المختصة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
