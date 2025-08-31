السيّد: صفر فقر صفر حرمان

‏كتبت وزيرة الشؤون الإجتماعية عبر منصة "اكس": "في ذكرى تغييب الإمام ‎ ، نستلهم منه أنّ الحرمان لا دين له ولا طائفة، وأنّ المحرومين من كلّ الطوائف والمناطق. ولأنّ الإمام نذر نفسه للإنسان أيًّا كان دينه أو مذهبه، نكمل اليوم الدرب بشعارنا في : صفر فقر، كما صفر حرمان، وصولًا إلى تكافؤ في الفرص ودولة عادلة فاعلة في كل الأطراف كما في المركز: جنوبًا، شمالًا وبقاعًا".

