لبنان أمام خيارين أحلاهما مر

كتب سام منسى في" الشرق الاوسط":ان ما أدلى به السيناتور ليندسي غراهام والسفير برّاك من القصر الرئاسي، يشكل انعطافة غير مسبوقة بددت الانطباع الذي تكرر عن فتور اهتمام بلبنان إلى حد انعدام وجود سياسة أميركية تجاه هذا البلد.بعد كلام غراهام وبرّاك، لم تعد الإجابة على الورقة بالأهمية نفسها، إذ رسما مساراً واضحاً على السلطة اللبنانية واللبنانيين بعامة إذا شاءوا اختياره، ونتيجته انسحاب وحماية وضمانات أميركية وإعادة إعمار مع شراكة خليجية. المسار الأميركي يتجاوز المطالب الإسرائيلية لجهة منطقة عازلة خالية من السكان، وفي نهاية المطاف، الحدود الدنيا لهدف واشنطن هي وقف نهائي ودائم للعمليات العسكرية بين وإسرائيل ونزع سلاح الحزب الذي سوف يفقد دوره بعد ترتيبات أمنية على غرار ، والحدود القصوى تطبيع للعلاقات. الواضح أن الهدف النهائي للأميركيين هو توسيع الاتفاقات الإبراهيمية لتشمل مستقبلاً لبنان وسوريا عندما تنضج الظروف المحيطة.بعد هذه الزيارة وما صدر عنها، بات لبنان أمام خيارين كلاهما محفوف بالمخاطر نسبة لأوضاعه الداخلية، وهي شديدة التعقيد من جهة، ومحاولات للحفاظ على ما تبقى لها من نفوذ على السياسة اللبنانية عبر «حزب الله» من جهة ثانية.الخيار الأول هو السير بالخطة الأميركية. مهما كانت مصالح واشنطن، ينبغي على اللبنانيين أقله التفكير جديا في هذا المسار الذي يخدم القيم والمصالح الأميركية ويتماشى معها، كما يخدم لبنان المضطرب وغير المستقر والمفلس منذ عقود.الخيار الثاني هو التهرّب بلباقة ودبلوماسية على الطريقة اللبنانية من العروض الأميركية، في أسلوب بات عقيماً بخاصة مع هذه الإدارة المختلفة عن سابقاتها. الهروب معناه محاولة التعايش مع المزاج غير المفهوم ومع استمرار الخروقات الأمنية التي قد تتطور إلى عمليات حربية كبيرة أو صغيرة، وربما إلى حرب انتحارية واسعة بحسب أهداف الراعي .المخارج تبدو مسدودة، فبات لبنان المخطوف ورقة في حسابات تتجاوز حدوده والدولة العربية الوحيدة إلى جانب فلسطين في حال حرب فعلية مستمرة، عاجزاً بفعل تعنت الثنائي الشيعي عن المطالبة حتى بالعودة إلى الوضع الذي كان سائداً بين 1948 و1968 والذي سمح للبنان بالبقاء خارج الصراع العسكري مع إسرائيل، قبل أن تتحول أرضه إلى ساحة تستخدمها حركات المتعاقبة، لتقوده في النهاية إلى المأزق الذي يعيشه اليوم.