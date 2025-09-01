بعد الغارة الاسرائيلية أمس على ميفدون.. هذا ما أعلنه ادرعي

كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "هاجم الجيش أمس في في ، وقضى على أحد عناصر بعد أن تم رصده داخل موقع مهم للتنظيم في المنطقة في جنوب ".

واعتبر أنّ "أنشطة العنصر شكّلت انتهاكاً للتفاهمات بين ولبنان، وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".