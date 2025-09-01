Advertisement

لبنان

بعد الغارة الاسرائيلية أمس على ميفدون.. هذا ما أعلنه ادرعي

Lebanon 24
01-09-2025 | 00:04
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي،  عبر منصة "إكس": "هاجم الجيش أمس في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وقضى على أحد عناصر حزب الله بعد أن تم رصده داخل موقع مهم للتنظيم في المنطقة في جنوب لبنان".
واعتبر أنّ "أنشطة العنصر شكّلت انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".
