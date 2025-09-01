30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
لبنان
التهديدت جدية وهذا "ما يفعله"
01-09-2025
01:15
يتعامل "
حزب الله
" مع مخاطر تجدد التصعيد
الإسرائيلي
باعتبارها جدية وواقعية، رغم أن المؤشرات المنطقية توحي بتراجع احتمالات المواجهة المباشرة بعد انشغال الجيش الإسرائيلي بالعملية العسكرية الكبرى في مدينة غزة.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن الحزب يقرأ التطورات بدقة، خصوصًا في ظل الحديث المتزايد عن احتمال توجيه ضربة جديدة لإيران، ما قد ينعكس تلقائيًا على الساحة
اللبنانية
.
ورغم هذا التقدير، فإن الحزب يضع كل السيناريوهات في حساباته، ويتعامل مع المرحلة بحذر وترقب، خشية أن يؤدي أي تطور مفاجئ إلى إعادة خلط الأوراق وفتح جبهة الجنوب مجددًا.
لبنان 24
