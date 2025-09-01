Advertisement

لبنان

التهديدت جدية وهذا "ما يفعله"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
01-09-2025 | 01:15
Doc-P-1411473-638923112549261216.jpg
يتعامل "حزب الله" مع مخاطر تجدد التصعيد الإسرائيلي باعتبارها جدية وواقعية، رغم أن المؤشرات المنطقية توحي بتراجع احتمالات المواجهة المباشرة بعد انشغال الجيش الإسرائيلي بالعملية العسكرية الكبرى في مدينة غزة.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن الحزب يقرأ التطورات بدقة، خصوصًا في ظل الحديث المتزايد عن احتمال توجيه ضربة جديدة لإيران، ما قد ينعكس تلقائيًا على الساحة اللبنانية.
ورغم هذا التقدير، فإن الحزب يضع كل السيناريوهات في حساباته، ويتعامل مع المرحلة بحذر وترقب، خشية أن يؤدي أي تطور مفاجئ إلى إعادة خلط الأوراق وفتح جبهة الجنوب مجددًا.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

السينا

لي بال

إيران

تابع
"خاص لبنان24"

