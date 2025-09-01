التهديدت جدية وهذا "ما يفعله"

Advertisement

يتعامل " " مع مخاطر تجدد التصعيد باعتبارها جدية وواقعية، رغم أن المؤشرات المنطقية توحي بتراجع احتمالات المواجهة المباشرة بعد انشغال الجيش الإسرائيلي بالعملية العسكرية الكبرى في مدينة غزة.مصادر مطلعة أشارت إلى أن الحزب يقرأ التطورات بدقة، خصوصًا في ظل الحديث المتزايد عن احتمال توجيه ضربة جديدة لإيران، ما قد ينعكس تلقائيًا على الساحة .ورغم هذا التقدير، فإن الحزب يضع كل السيناريوهات في حساباته، ويتعامل مع المرحلة بحذر وترقب، خشية أن يؤدي أي تطور مفاجئ إلى إعادة خلط الأوراق وفتح جبهة الجنوب مجددًا.