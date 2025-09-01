موسى: بهذه الحالة نواجه التحديات



Advertisement

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، قال موسى أن "اللهجة التي اعتمدها رئيس المجلس لم تكن مرتفعة بل حملت تحليلا منطقياً لمواضيع الساعة". تعقيبًا على كلمة ، قال النائب ميشال موسى أن "الرئيس أراد، في كلمته يوم أمس، التركيز على عنوان أساسي وهو وقف الاعتداءات على ومتابعة الخطوات التنفيذية للاتفاق وأنّ التفاوض مع العدو يحتاج إلى موقف لبناني موحّد أو على الأقل أكثرية واضحة تدعم الورقة الرسمية كما حصل سابقًا عبر المؤسسات الدستورية".وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، قال موسى أن "اللهجة التي اعتمدها رئيس المجلس لم تكن مرتفعة بل حملت تحليلا منطقياً لمواضيع الساعة".

كما توقّع مشاركة وزراء الثنائي في جلسة يوم الجمعة، معتبرا أن "الرد الإسرائيلي على ورقة الحكومة سيحدد المسار، فإذا كان إيجابيًا فستقابله الأطراف اللبنانية بما فيها وحركة أمل بإيجابية أيضًا شرط أن يقترن بخطوات عملية من الجانب الإسرائيلي ما يفتح النقاش لتوحيد الموقف اللبناني في مواجهة التحديات".

(الوكالة الوطنية)