لبنان
موسى: بهذه الحالة نواجه التحديات
Lebanon 24
01-09-2025
|
02:41
A-
A+
تعقيبًا على كلمة
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، قال النائب ميشال موسى أن "الرئيس
نبيه بري
أراد، في كلمته يوم أمس، التركيز على عنوان أساسي وهو وقف الاعتداءات
الإسرائيلية
على
لبنان
ومتابعة الخطوات التنفيذية للاتفاق وأنّ التفاوض مع العدو
الإسرائيلي
يحتاج إلى موقف لبناني موحّد أو على الأقل أكثرية واضحة تدعم الورقة
اللبنانية
الرسمية كما حصل سابقًا عبر المؤسسات الدستورية".
وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، قال موسى أن "اللهجة التي اعتمدها رئيس المجلس لم تكن مرتفعة بل حملت تحليلا منطقياً لمواضيع الساعة".
كما توقّع مشاركة وزراء الثنائي في جلسة يوم الجمعة، معتبرا أن "الرد الإسرائيلي على ورقة الحكومة سيحدد المسار، فإذا كان إيجابيًا فستقابله الأطراف اللبنانية بما فيها
حزب الله
وحركة أمل بإيجابية أيضًا شرط أن يقترن بخطوات عملية من الجانب الإسرائيلي ما يفتح النقاش لتوحيد الموقف اللبناني في مواجهة التحديات".
(الوكالة الوطنية)
موسى: ما أرساه الصدر من مبادئ يدعونا الى استلهامها من أجل مواجهة التحديات القائمة
الأمين العام لحلف النيتو لـ"نيويورك تايمز": نواجه تحديات جيوسياسية هائلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: نتضامن مع أوكرانيا ونواجه معها أوقاتا صعبة مليئة بالتحديات
"أمل" من برج رحال: الوحدة الوطنية والتعايش أساس مواجهة التحديات
الأطباء السوريون في مستشفيات البقاع: بين سدّ الفجوة واللاشرعية القانونية
"أمل" من برج رحال: الوحدة الوطنية والتعايش أساس مواجهة التحديات
في بجه.. لقاء تكريمي للمؤرخ عصام خليفة
تعديل على بعض الرحلات.. اليكم ما أعلنته شركة طيران الشرق الاوسط
سلاح المُخيمات.. معركة مُتوقعة عبر "آخر خرطوشة"
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
