لبنان

موسى: بهذه الحالة نواجه التحديات

Lebanon 24
01-09-2025 | 02:41
Doc-P-1411517-638923167816445222.png
Doc-P-1411517-638923167816445222.png photos 0
تعقيبًا على كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال النائب ميشال موسى أن "الرئيس نبيه بري أراد، في كلمته يوم أمس، التركيز على عنوان أساسي وهو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ومتابعة الخطوات التنفيذية للاتفاق وأنّ التفاوض مع العدو الإسرائيلي يحتاج إلى موقف لبناني موحّد أو على الأقل أكثرية واضحة تدعم الورقة اللبنانية الرسمية كما حصل سابقًا عبر المؤسسات الدستورية".
وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، قال موسى أن "اللهجة التي اعتمدها رئيس المجلس لم تكن مرتفعة بل حملت تحليلا منطقياً لمواضيع الساعة".
 
كما توقّع مشاركة وزراء الثنائي في جلسة يوم الجمعة، معتبرا أن "الرد الإسرائيلي على ورقة الحكومة سيحدد المسار، فإذا كان إيجابيًا فستقابله الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله وحركة أمل بإيجابية أيضًا شرط أن يقترن بخطوات عملية من الجانب الإسرائيلي ما يفتح النقاش لتوحيد الموقف اللبناني في مواجهة التحديات".
 
(الوكالة الوطنية)
رئيس مجلس النواب نبيه بري

الوكالة الوطنية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
