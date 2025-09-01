Advertisement

لبنان

بعمليّة نوعيّة.. ضبط حوالى 10 أطنان من لحوم الدّجاج الفاسدة التي كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال

Lebanon 24
01-09-2025 | 03:32
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ونتيجةً لعمليّات رصد وتحريّات استمرّت لعدّة أيّام، توافرت معطيات لدى مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، حول عمليّات تهريب لحوم دجاج فاسدة وتوزيعها على المطاعم والمحال، بكميّات كبيرة، من داخل محل لبيع الدّواجن على طريق عام حلبا / كوشا.
بتاريخ 30-8-2025، توجّهت قوّة من المفرزة المذكورة إلى المكان، حيث ضبطت كميّة من اللّحوم الفاسدة. كما داهمت القوّة مستودعًا عند مفترق بلدة كروم عرب، وضبطت في داخله ما يُقارب عشرة أطنان من لحوم الدّجاج الفاسدة، كذلك جرى ضبط آليتين تتم بواسطتهما عمليّات تهريب اللّحوم الفاسدة وتوزيعها على مطاعم ومحلّات في مناطق عدّة، وذلك بعد أن كان مالك المحل يقوم بعمليّة تمويه لعمله مستخدمًا اللّحوم السّليمة نهارًا، وتوزيع اللّحوم الفاسدة ليلًا.

جرى توقيف ثمانية أشخاص، وهم:

ب. إ. (مواليد عام 1986، لبناني)
ب. ز. (مواليد عام 1994، لبناني)
ي. ب. (مواليد عام 1993، سوري)
أ. ب. (مواليد عام 1993، سوري)
م. ع. (مواليد عام 2008، سوري)
ع. ع. (مواليد عام 2007، سوري)
ع. هـ. (مواليد عام 2007، سوري)
أ. س. (مواليد عام 2009، سوري)
أجري المقتضى القانوني بحق المتورّطين، وتمّ تنظيم محاضر ضبط، وخُتِمَ المحلّ والمستودع بالشّمع الأحمر عملًا بإشارة القضاء المختص، كذلك تمّت عمليّة تلف وطمر اللّحوم الفاسدة في مكب سرار – عكار، تحت إشراف مندوب من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد التي كانت قد جالت على الأماكن التي تمّت مداهمتها، وتثبّتت من عدم سلامة اللّحوم وانبعاث روائح كريهة منها، وعدم توفّر أدنى معايير السّلامة الغذائيّة.
