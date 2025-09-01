‎في طرابلس.. توفي بعد تعرّضه لصعقة كهربائية قوية

أفادت مندوبة " " بأن العامل عبدالخالق علاف وهو أحد عمال بلدية ، تعرّض لصعقة كهربائية أثناء قيامه بقص الأعشاب في مستديرة ما أدى إلى وفاته لاحقاً متأثراً بإصابته.

‎وبحسب مصادر ميدانية فإن علاف كان يزاول عمله الاعتيادي في محيط الساحة حين لامس عن غير قصد مصدراً كهربائياً مكشوفاً فتعرّض لصعقة قوية أفقدته وعيه على الفور.

وقد عملت فرق الإسعاف في حهاز الطوارئ والاغاثة التي حضرت على وجه السرعة ونقلته إلى وهو في حالة حرجة إلا أن محاولات إنقاذه فشلت وفارق الحياة متأثراً بإصابته.