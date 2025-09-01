Advertisement

لبنان

‎في طرابلس.. توفي بعد تعرّضه لصعقة كهربائية قوية

Lebanon 24
01-09-2025 | 05:42
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العامل عبدالخالق علاف وهو أحد عمال بلدية طرابلس، تعرّض لصعقة كهربائية أثناء قيامه بقص الأعشاب في مستديرة ساحة النور ما أدى إلى وفاته لاحقاً متأثراً بإصابته.

 

وبحسب مصادر ميدانية فإن علاف كان يزاول عمله الاعتيادي في محيط الساحة حين لامس عن غير قصد مصدراً كهربائياً مكشوفاً فتعرّض لصعقة قوية أفقدته وعيه على الفور.

 

وقد عملت فرق الإسعاف في حهاز الطوارئ والاغاثة التي حضرت على وجه السرعة ونقلته إلى مستشفى النيني وهو في حالة حرجة إلا أن محاولات إنقاذه فشلت وفارق الحياة متأثراً بإصابته.

 

