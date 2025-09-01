Advertisement

لبنان

السيد: نأمل بتفاهم بين كل الأطراف قبل جلسة الجمعة وخلالها

Lebanon 24
01-09-2025 | 06:47
Doc-P-1411600-638923316211528367.png
Doc-P-1411600-638923316211528367.png photos 0
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.
وبعد اللقاء، قالت السيد: "كان لي الشرف بأن اجتمع مع سماحته، وتحدثنا بعدة أمور اجتماعية واقتصادية وسياسية، وأكدت لسماحته اهتمام وزارة الشؤون بالمؤسسات التي نفتخر بها ولدينا عقود معها بما فيها طبعا دار الأيتام ومؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية وجمعية المقاصد وغيرهم. ولدي حرص عليهم منذ دخولنا الى الوزارة باشرنا العمل لتعزيز هذه الشراكات".

وتحدث السيد عن برنامج أمان الذي يطال 800 ألف لبناني من العائلات الأكثر فقرًا والذي سيكون إعادة تقييمه قريبًا، وفتح التسجيل للعائلات التي لم تستطع التسجيل سابقًا. كذلك تم الحديث عن مراكز الشؤون في بيروت التي سيتم تعزيزها"، مضيفة: "سنفتح مركزًا جديدًا بدل المركز الذي اضطررنا على إقفاله في الطريق الجديدة، وهذا سيكون مركزًا نموذجيًا يتضمن كافة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وقريبًا سيكون الافتتاح".

وتابعت: "أما بالشأن الآخر تحدثنا عن الوضع في البلد، وأهمية بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، وان شاء الله هذا الأسبوع سيكون هناك تفاهم بين كل الأطراف قبل الجلسة يوم الجمعة وخلالها".

في سياق آخر، استقبل دريان رئيس البعثة العراقية في لبنان السيد محمد رضا الحسيني، وبحث معه في الشؤون العامة وتعزيز العلاقات بين البلدين.
 
كما استقبل مفتي الجمهورية، عميد إتحاد جمعيات العائلات البيروتية النائب السابق محمد الأمين عيتاني، يرافقه نائب رئيس "جمعية بني العيتاني" طلال عيتاني.
 
وأوضح عيتاني أن "المواضيع التي تمت مناقشتها مع سماحته متعلقة بالطائفة السنية، وعما يجب عمله لتمكين هذه الطائفة من لعب دورها المعتاد في تثبيت الهدوء وإزالة الاحتقان بين مختلف الطوائف، خاصة في غياب المرجعيات الأساسية للطائفة المذكورة خاصة بعد ان كثرت المراجعات على أكثر من صعيد".
 
أضاف: "وقد كانت مناسبة لشكر صاحب السماحة على الجهود التي يبذلها لإبعاد أسباب الفتن مهما صغرت ، خوفا من إمتدادها وصعوبة إزالتها في المستقبل".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24