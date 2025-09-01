29
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السيد: نأمل بتفاهم بين كل الأطراف قبل جلسة الجمعة وخلالها
Lebanon 24
01-09-2025
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل مفتي الجمهورية
اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين
السيد.
Advertisement
وبعد اللقاء، قالت السيد: "كان لي الشرف بأن اجتمع مع سماحته، وتحدثنا بعدة أمور اجتماعية واقتصادية وسياسية، وأكدت لسماحته اهتمام وزارة الشؤون بالمؤسسات التي نفتخر بها ولدينا عقود معها بما فيها طبعا دار الأيتام ومؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية وجمعية المقاصد وغيرهم. ولدي حرص عليهم منذ دخولنا الى الوزارة باشرنا العمل لتعزيز هذه الشراكات".
وتحدث السيد عن برنامج أمان الذي يطال 800 ألف لبناني من العائلات الأكثر فقرًا والذي سيكون إعادة تقييمه قريبًا، وفتح التسجيل للعائلات التي لم تستطع التسجيل سابقًا. كذلك تم الحديث عن مراكز الشؤون في
بيروت
التي سيتم تعزيزها"، مضيفة: "سنفتح مركزًا جديدًا بدل المركز الذي اضطررنا على إقفاله في الطريق الجديدة، وهذا سيكون مركزًا نموذجيًا يتضمن كافة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وقريبًا سيكون الافتتاح".
وتابعت: "أما بالشأن الآخر تحدثنا عن الوضع في البلد، وأهمية بسط سلطة
الدولة على
كافة الأراضي اللبنانية، وان شاء الله هذا الأسبوع سيكون هناك تفاهم بين كل الأطراف قبل الجلسة يوم الجمعة وخلالها".
في سياق آخر، استقبل دريان رئيس البعثة
العراقية
في
لبنان
السيد محمد رضا الحسيني، وبحث معه في الشؤون العامة وتعزيز العلاقات بين البلدين.
كما استقبل مفتي الجمهورية، عميد إتحاد جمعيات العائلات البيروتية النائب السابق محمد الأمين عيتاني، يرافقه
نائب رئيس
"جمعية بني العيتاني" طلال عيتاني.
وأوضح عيتاني أن "المواضيع التي تمت مناقشتها مع سماحته متعلقة بالطائفة السنية، وعما يجب عمله لتمكين هذه الطائفة من لعب دورها المعتاد في تثبيت الهدوء وإزالة الاحتقان بين مختلف الطوائف، خاصة في غياب المرجعيات الأساسية للطائفة المذكورة خاصة بعد ان كثرت المراجعات على أكثر من صعيد".
أضاف: "وقد كانت مناسبة لشكر صاحب السماحة على الجهود التي يبذلها لإبعاد أسباب الفتن مهما صغرت ، خوفا من إمتدادها وصعوبة إزالتها في
المستقبل
".
مواضيع ذات صلة
نصار: نأمل إقرار بند حصر السلاح خلال الجلسة المقبلة للحكومة
Lebanon 24
نصار: نأمل إقرار بند حصر السلاح خلال الجلسة المقبلة للحكومة
01/09/2025 17:30:59
01/09/2025 17:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة الجمعة والتباين بشأن المهل الزمنية
Lebanon 24
جلسة الجمعة والتباين بشأن المهل الزمنية
01/09/2025 17:30:59
01/09/2025 17:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خياران أمام جلسة مجلس الوزراء الجمعة و"الثنائي" يرفض أي بحث قبل التراجع عن "القرار الخطيئة"
Lebanon 24
خياران أمام جلسة مجلس الوزراء الجمعة و"الثنائي" يرفض أي بحث قبل التراجع عن "القرار الخطيئة"
01/09/2025 17:30:59
01/09/2025 17:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل جلسة الثلاثاء إلى الجمعة إخراج لحفظ ماء وجه الحكومة و"حزب الله" معًا
Lebanon 24
نقل جلسة الثلاثاء إلى الجمعة إخراج لحفظ ماء وجه الحكومة و"حزب الله" معًا
01/09/2025 17:30:59
01/09/2025 17:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة على
نائب رئيس
اللبنانية
المستقبل
العراقية
الجمهوري
العراقي
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
جابر بحث مع هاني وضع القطاع الزراعي
Lebanon 24
جابر بحث مع هاني وضع القطاع الزراعي
10:14 | 2025-09-01
01/09/2025 10:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المعتقلون والنازحون والتهريب.. هذا ما ناقشه متري مع وفد سوري
Lebanon 24
المعتقلون والنازحون والتهريب.. هذا ما ناقشه متري مع وفد سوري
10:06 | 2025-09-01
01/09/2025 10:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة الجمعة والتباين بشأن المهل الزمنية
Lebanon 24
جلسة الجمعة والتباين بشأن المهل الزمنية
10:02 | 2025-09-01
01/09/2025 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
10:00 | 2025-09-01
01/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش من عكار: التحصيل العلمي يبقى ضمن أولويات القيادة
Lebanon 24
قائد الجيش من عكار: التحصيل العلمي يبقى ضمن أولويات القيادة
09:57 | 2025-09-01
01/09/2025 09:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
Lebanon 24
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-09-01
01/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
05:15 | 2025-09-01
01/09/2025 05:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجأة تشبهُ تفجير البيجر".. خطة إسرائيلية خبيثة ضد "حماس"
Lebanon 24
"مفاجأة تشبهُ تفجير البيجر".. خطة إسرائيلية خبيثة ضد "حماس"
14:00 | 2025-08-31
31/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مستشارون إيرانيون في بيروت".. ماذا زعم تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"مستشارون إيرانيون في بيروت".. ماذا زعم تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2025-08-31
31/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:14 | 2025-09-01
جابر بحث مع هاني وضع القطاع الزراعي
10:06 | 2025-09-01
المعتقلون والنازحون والتهريب.. هذا ما ناقشه متري مع وفد سوري
10:02 | 2025-09-01
جلسة الجمعة والتباين بشأن المهل الزمنية
10:00 | 2025-09-01
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
09:57 | 2025-09-01
قائد الجيش من عكار: التحصيل العلمي يبقى ضمن أولويات القيادة
09:43 | 2025-09-01
سلام استقبل ماغرو.. وبحث في زيارة لودريان ومؤتمري الجيش والإعمار
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 17:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 17:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 17:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24