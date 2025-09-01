Advertisement

لبنان

لبنان يستقبل لودريان قريبًا.. ومؤتمران لدعم الجيش وإعادة الإعمار

Lebanon 24
01-09-2025 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1411617-638923354536987765.jpg
Doc-P-1411617-638923354536987765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استعرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الأوضاع العامة في لبنان، بالإضافة إلى موضوع التجديد لقوات "اليونيفيل" في الجنوب.
Advertisement

وأبلغ السفير ماغرو الرئيس عون، أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي، الوزير السابق جان إيف لودريان، سيزور لبنان خلال الأيام المقبلة بتكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمتابعة التطورات الراهنة والتحضير لمؤتمرين: الأول لإعادة إعمار لبنان، والثاني لدعم الجيش.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري للحدث: مصر ستعقد مؤتمر غزة للتعافي وإعادة الإعمار بعد وقف النار
lebanon 24
01/09/2025 17:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع ريزا إعادة الإعمار وبرنامج "أمان" لدعم النازحين
lebanon 24
01/09/2025 17:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء فلسطين: نواصل العمل مع مصر تحضيرا لمؤتمر إعادة إعمار غزة
lebanon 24
01/09/2025 17:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل ماغرو.. وبحث في زيارة لودريان ومؤتمري الجيش والإعمار
lebanon 24
01/09/2025 17:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الفرنسي إيمانويل

العماد جوزاف عون

جان إيف لودريان

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكر

الرئيس عون

جوزاف عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:14 | 2025-09-01
10:06 | 2025-09-01
10:02 | 2025-09-01
10:00 | 2025-09-01
09:57 | 2025-09-01
09:43 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24