لبنان يستقبل لودريان قريبًا.. ومؤتمران لدعم الجيش وإعادة الإعمار

استعرض رئيس الجمهورية خلال لقائه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الأوضاع العامة في ، بالإضافة إلى موضوع التجديد لقوات "اليونيفيل" في الجنوب.وأبلغ السفير ماغرو ، أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي، الوزير السابق ، سيزور لبنان خلال الأيام المقبلة بتكليف من الرئيس ، لمتابعة التطورات الراهنة والتحضير لمؤتمرين: الأول لإعادة إعمار لبنان، والثاني لدعم الجيش.