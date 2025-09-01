Advertisement

لبنان

في جرد رأس بعلبك.. هذا ما سيفعله الجيش

Lebanon 24
01-09-2025 | 08:46
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 2، 3، 8 و9 /9 /2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في جرد رأس بعلبك، تتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة".

 
