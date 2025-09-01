27
لبنان
سلام استقبل ماغرو.. وبحث في زيارة لودريان ومؤتمري الجيش والإعمار
Lebanon 24
01-09-2025
|
09:43
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، سفير
فرنسا
في
لبنان
هيرفيه ماغرو.
وجرى البحث خلال اللقاء، في زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي
جان إيف لودريان
المرتقبة إلى لبنان هذا الشهر، في إطار التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، إضافة إلى قرار
مجلس الأمن
الأخير بتمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) وكيفية مقاربة المرحلة المقبلة.
كما تم التطرق إلى التقدم المحرز في ملف تسليم السلاح الفلسطيني ووضعه في عهدة الجيش، وفي هذا الإطار شدد سلام على ضرورة تأمين دعم فرنسي وأوروبي لتحسين الظروف الإنسانية والاجتماعية للاجئين
الفلسطينيين
في المخيمات.
كذلك استقبل الرئيس سلام سفير
جمهورية
مصر العربية في لبنان علاء موسى، يرافقه ملحق الدفاع العميد عمرو عبد
الكريم
، وتم التطرق إلى نتائج الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الرئيس سلام إلى مصر، حيث اعتبر موسى أن هذه الزيارة "شكلت محطة مهمّة في مسار العلاقات الثنائية"، مؤكدا "استمرار الدعم المصري للبنان في مختلف المجالات، لا سيما في ما يخص دعم الجيش وتعزيز قدراته".
كما وجه موسى دعوة إلى الرئيس سلام لحضور حفل افتتاح المتحف المصري في تشرين الثاني المقبل.
