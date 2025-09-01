جابر بحث مع هاني وضع القطاع الزراعي

بحث مع في المواضيع التي تعزز وضع القطاع الزراعي في وكيفية مساعدته باعتباره قطاعا منتجا يمكن تطويره ليصبح جزءا مؤثرا في الناتج المحلي.

وأكّد جابر انه "إلى جانب الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة وتسهيل إجراءات صرف الأموال، تركز حول تفعيل دور المدارس الزراعية التي تتولى تدريب الفئات الشبابية من المزارعين لدعم تثبيتهم في أرضهم وتأمين مصدر دخل ثابت وقادر على توفير سبل عيش كريم، كما وتفعيل عمل المشروع الأخضر وتعزيز ميزانيته".

ولفت جابر إلى "أن العمل جار للإسراع في تنفيذ قانون غيت للزراعة، ولجهة تحويل مبلغ 50 مليون دولار من هذا القانون إلى التي ستتولى بالتعاون مع المصارف في مختلف المناطق تأمين قروض زراعية تسهم في رفع مستوى الخدمات التي يحتاجها المزارعون".

وكان جابر التقى رئيس "كفالات" خاطر الذي بحث معه في إجراءات تفعيل مؤسسة ضمان الودائع خصوصاً مع التحضيرات القائمة لإعداد مشروع قانون المالية والإسراع في إنجازه ليكون جاهزاً أمام الحكومة لإقراره فور إنجازه.