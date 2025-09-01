Advertisement

لبنان

جابر بحث مع هاني وضع القطاع الزراعي

Lebanon 24
01-09-2025 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1411644-638923437135389859.png
Doc-P-1411644-638923437135389859.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

بحث وزير المالية ياسين جابر مع وزير الزراعة نزار هاني في المواضيع التي تعزز وضع القطاع الزراعي في لبنان وكيفية مساعدته باعتباره قطاعا منتجا يمكن تطويره ليصبح جزءا مؤثرا في الناتج المحلي.

 

وأكّد جابر انه "إلى جانب الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة وتسهيل إجراءات صرف الأموال، تركز النقاش حول تفعيل دور المدارس الزراعية التي تتولى تدريب الفئات الشبابية من المزارعين لدعم تثبيتهم في أرضهم وتأمين مصدر دخل ثابت وقادر على توفير سبل عيش كريم، كما وتفعيل عمل المشروع الأخضر وتعزيز ميزانيته".

 

ولفت جابر إلى "أن العمل جار للإسراع في تنفيذ قانون غيت للزراعة، ولجهة تحويل مبلغ 50 مليون دولار من هذا القانون إلى مؤسسة كفالات التي ستتولى بالتعاون مع المصارف في مختلف المناطق تأمين قروض زراعية تسهم في رفع مستوى الخدمات التي يحتاجها المزارعون".

 

وكان جابر التقى رئيس مؤسسة ضمان الودائع "كفالات" خاطر أبي حبيب الذي بحث معه في إجراءات تفعيل مؤسسة ضمان الودائع خصوصاً مع التحضيرات القائمة لإعداد مشروع قانون الفجوة المالية والإسراع في إنجازه ليكون جاهزاً أمام الحكومة لإقراره فور إنجازه.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاني: القطاع الزراعي أصبح جزءا من منظومة غذائية متكاملة
lebanon 24
01/09/2025 20:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء في مصلحة الزراعة في بعلبك بحث في مشاكل القطاع الزراعي
lebanon 24
01/09/2025 20:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان نحو الزراعة الذكية: اجتماع وزاري لاستثمار الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي
lebanon 24
01/09/2025 20:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نناشد الهيئات المانحة احتضان القطاع الزراعي وتحويله لنظام اكثر صمودا وتنافسا
lebanon 24
01/09/2025 20:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة ضمان الودائع

وزارة الزراعة

وزير الزراعة

مؤسسة كفالات

وزير المالية

رئيس مؤسسة

ياسين جابر

نزار هاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-09-01
12:43 | 2025-09-01
12:24 | 2025-09-01
12:22 | 2025-09-01
12:10 | 2025-09-01
12:06 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24