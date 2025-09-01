قائد الجيش من عكار: التحصيل العلمي يبقى ضمن أولويات القيادة

Advertisement

أقيم حفل وضع حجر الأساس للجامعة والمستشفى العسكري في منطقة حلبا – ، على أرض قدمها الجيش لإنجاز المشروع.وحضر الحفل العماد رودولف هيكل والنواب: سجيع عطيه، أسعد درغام، أحمد رستم، جيمي جبور، محمد سليمان، محمد يحيى، وليد البعريني، إلى جانب رئيس البروفسور بسام بدران، محافظ عكار عماد اللبكي، مطران عكار للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، مفتي عكار الشيخ زايد بكار زكريا، وفاعليات بلدية وأهالي المنطقة.وخلال الحفل، شدد العماد هيكل على أن "مشاركة المؤسسة العسكرية في المبادرات الإنمائية في عكار طبيعية، كونها خزان الجيش، الذي لم يبخل يوماً في تقديم خيرة أبنائه لخدمة الوطن، وأثبت جدارتهم في مختلف الميادين".كما أكد أن "التحصيل العلمي يمثل إحدى أولويات القيادة، وأن الجيش يولي اهتماماً كبيراً بتطوير الرعاية الصحية والاجتماعية لعناصره وعائلاتهم، لما لها من أثر مباشر على صمود العسكريين وانعكاس إيجابي على الوضع الاجتماعي في ".واختتم هيكل بشكر الجامعة اللبنانية على دورها الرائد وتعاونها مع المؤسسة العسكرية.من جانبهم، أكد النائب سجيع عطيه، البروفسور بسام بدران، المطران باسيليوس منصور، والمفتي زايد بكار زكريا التزامهم بدعم المشاريع الإنمائية في عكار، خاصة تلك التي تعزز المؤسسات التعليمية، مشيدين بـ"دور الجيش في إطلاق مشروع الجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري، وتضحياته في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن".