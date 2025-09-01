Advertisement

لبنان

قائد الجيش من عكار: التحصيل العلمي يبقى ضمن أولويات القيادة

Lebanon 24
01-09-2025 | 09:57
A-
A+
Doc-P-1411645-638923444361057820.png
Doc-P-1411645-638923444361057820.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقيم حفل وضع حجر الأساس للجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري في منطقة حلبا – عكار، على أرض قدمها الجيش لإنجاز المشروع.
Advertisement

وحضر الحفل قائد الجيش العماد رودولف هيكل والنواب: سجيع عطيه، أسعد درغام، أحمد رستم، جيمي جبور، محمد سليمان، محمد يحيى، وليد البعريني، إلى جانب رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، محافظ عكار عماد اللبكي، مطران عكار للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، مفتي عكار الشيخ زايد بكار زكريا، وفاعليات بلدية وأهالي المنطقة.

وخلال الحفل، شدد العماد هيكل على أن "مشاركة المؤسسة العسكرية في المبادرات الإنمائية في عكار طبيعية، كونها خزان الجيش، الذي لم يبخل يوماً في تقديم خيرة أبنائه لخدمة الوطن، وأثبت جدارتهم في مختلف الميادين".

كما أكد أن "التحصيل العلمي يمثل إحدى أولويات القيادة، وأن الجيش يولي اهتماماً كبيراً بتطوير الرعاية الصحية والاجتماعية لعناصره وعائلاتهم، لما لها من أثر مباشر على صمود العسكريين وانعكاس إيجابي على الوضع الاجتماعي في لبنان".

واختتم هيكل بشكر الجامعة اللبنانية على دورها الرائد وتعاونها مع المؤسسة العسكرية.

من جانبهم، أكد النائب سجيع عطيه، البروفسور بسام بدران، المطران باسيليوس منصور، والمفتي زايد بكار زكريا التزامهم بدعم المشاريع الإنمائية في عكار، خاصة تلك التي تعزز المؤسسات التعليمية، مشيدين بـ"دور الجيش في إطلاق مشروع الجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري، وتضحياته في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن".
 
كما أكد النائب سليمان أن هذه الخطوة تمثل "بداية حقيقية لرفع الحرمان عن عكار"، مشيراً إلى أن الجامعة ستوفر التعليم العالي لأبناء المنطقة، فيما يهدف المستشفى العسكري إلى تخفيف الأعباء الصحية عن العسكريين وعائلاتهم.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يندرج ضمن استكمال المراسيم التطبيقية لمحافظة عكار، معلناً أن الأشهر المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع حيوية، أبرزها مطار القليعات الذي يُعتبر من المشاريع الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وشدد سليمان على "أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تلبي تطلعات أهالي عكار وتكرّس دورها على الصعيدين الوطني والاقتصادي".
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش استقبل السفير الفرنسي وقائداً في القيادة الوسطى الأميركية
lebanon 24
01/09/2025 20:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل سكاف ومفتي عكار ووفدًا قطريًا
lebanon 24
01/09/2025 20:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
منشورات ضد قائد القيادة الوسطى.. والجيش الإسرائيلي يعلق
lebanon 24
01/09/2025 20:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي عبدالله معزيا قائد الجيش: دماء الشهداء ستبقى حافزًا لمواصلة الصمود في وجه العدوّ
lebanon 24
01/09/2025 20:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

قائد الجيش

اللبنانية

التزام

باسيل

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-09-01
12:43 | 2025-09-01
12:24 | 2025-09-01
12:22 | 2025-09-01
12:10 | 2025-09-01
12:06 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24