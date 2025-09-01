Advertisement

لبنان

سلامة مثل عون وسلام في جناز الرئيسة السابقة لمدارس الشويفات الدولية

Lebanon 24
01-09-2025 | 09:27
مثل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام في صلاة جنازة الراحلة ليلى الدكتور فريد بدورة، التي أقيمت في الكنيسة الإنجيلية وسط بيروت، بحضور فاعليات سياسية وتربوية وثقافية واجتماعية.
وتعد الراحلة ليلى الدكتور فريد بدورة حاصلة على وسام الأرز الوطني برتبة كومندور، وهي أرملة نائب بيروت الأسبق والمربي الراحل شارل طانيوس سعد، كما شغلت منصب الرئيسة السابقة لمدارس الشويفات الدولية ومجموعة SABIS التعليمية، حيث تركت بصمة متميزة في قطاع التعليم في لبنان.
