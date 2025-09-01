سلامة مثل عون وسلام في جناز الرئيسة السابقة لمدارس الشويفات الدولية

Advertisement

مثل الدكتور غسان سلامة رئيس الجمهورية ورئيس القاضي في صلاة جنازة الراحلة ليلى الدكتور فريد بدورة، التي أقيمت في الكنيسة الإنجيلية ، بحضور فاعليات سياسية وتربوية وثقافية واجتماعية.وتعد الراحلة ليلى الدكتور فريد بدورة حاصلة على وسام الوطني برتبة كومندور، وهي أرملة نائب الأسبق والمربي الراحل شارل طانيوس سعد، كما شغلت منصب الرئيسة السابقة لمدارس الشويفات الدولية ومجموعة SABIS التعليمية، حيث تركت بصمة متميزة في قطاع التعليم في .