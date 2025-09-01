Advertisement

لبنان

افرام: لا سبيل للبنان الكبير إلا من خلال الدولة وسيادة القانون

Lebanon 24
01-09-2025 | 08:15
أشار رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام إلى أنه "في ذكرى إعلان لبنان الكبير، وفي مئويته الثانية، الكيان في خطر حقيقي، وبات السؤال بعد الانهيار، متى نبدأ بالبناء".

 

وقال:" اليوم، السلاح المتفلّت، والانهيار المالي، والشلل في آليات اتخاذ القرار... كلها مؤشرات على دولة تفقد مبرّر وجودها. وما نواجهه ليس جدلًا داخليًا، بل ملف "كيان فاشل" يُبنى منذ خمس سنوات في الخارج. والسلاح غير الشرعي لم يعد قضية داخلية فحسب، بل أصبح امتحانًا لمصداقية الدولة".

 

وختم:" لا سبيل للبنان الكبير إلا من خلال الدولة وسيادة القانون والمؤسسات الشرعية الوحيدة القادرة على حماية الكيان".

