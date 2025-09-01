Advertisement

لبنان

قائد الجيش بحث مع أيوب الأوضاع العامّة

Lebanon 24
01-09-2025 | 11:03
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائبة غادة أيوب، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
رودولف هيكل

قائد الجيش

أيوب

