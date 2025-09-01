Advertisement

لبنان

تعميم جديد من "الداخلية".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-09-2025 | 11:55
A-
A+

Doc-P-1411674-638923498000128425.jpg
Doc-P-1411674-638923498000128425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت وزارة الداخلية والبلديات تعميماً جديداً تضمن تعديل بعض أحكام القرار رقم 2025/1088 المتعلق بموضوع تحديد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت، جبل لبنان والبقاع.
Advertisement
 
 
وفي ما يلي صور عن التعميم الجديد:
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما أهميته؟
lebanon 24
01/09/2025 20:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من اليازا.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
01/09/2025 20:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من نقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
01/09/2025 20:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
01/09/2025 20:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24

جبل لبنان

لبنان وا

البقاع

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-09-01
12:43 | 2025-09-01
12:24 | 2025-09-01
12:22 | 2025-09-01
12:10 | 2025-09-01
12:06 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24