تعميم جديد من "الداخلية".. هذا ما جاء فيه

أصدرت والبلديات تعميماً جديداً تضمن تعديل بعض أحكام القرار رقم 2025/1088 المتعلق بموضوع تحديد توقيت سير الشاحنات في محافظات ، والبقاع.

Advertisement

وفي ما يلي صور عن التعميم الجديد: