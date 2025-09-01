Advertisement

لبنان

عن النازحين والدعم.. ماذا تبلغ لبنان من مسؤولة أممية؟

Lebanon 24
01-09-2025 | 12:10
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس، يرافقها نائب منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية السيد عمران ريزا والوفد المرافق.
اطلع الرئيس سلام من السيدة كليمنتس على تفاصيل زيارتها الأخيرة إلى سوريا، ولا سيّما إلى منطقتي حمص وإدلب اللتين تشهدان عودة متزايدة للاجئين السوريين.
 
 
وأكدت كليمنتس أنّ المفوضية تعمل مع الجانبين السوري واللبناني على تسهيل عودة اللاجئين، وتسعى في الوقت نفسه إلى تأمين الموارد الضرورية لتحسين ظروف الحياة في المناطق السورية، بما يجعل العودة مستدامة.
 

وأشارت إلى أنّ أكثر من 200 ألف لاجئ سوري غادروا لبنان حتى الآن، إمّا بشكل فردي وإمّا عبر العودة المنظمة التي تنفّذها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المفوضية، متوقعةً أن يشهد لبنان عودة أكثر من 200 ألف آخرين قبل نهاية العام.
 
 
كذلك، شددت على أنّ عمل المفوضية في لبنان سيستمر رغم تقلّص الإمكانات، مع الحفاظ على دعمها للبنان خلال العام المقبل ريثما يتزايد عدد العائدين.
 

بدوره، دعا الرئيس سلام إلى عقد اجتماع ثلاثي يضم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والجانبين اللبناني والسوري في أقرب فرصة ممكنة، بهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود في ملف العودة.
 
 
