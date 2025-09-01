عن النازحين والدعم.. ماذا تبلغ لبنان من مسؤولة أممية؟

استقبل نواف سلام في السراي الكبير نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كليمنتس، يرافقها نائب منسقة الخاصة في ومنسق الشؤون الإنسانية السيد عمران ريزا والوفد المرافق.

اطلع الرئيس سلام من السيدة كليمنتس على تفاصيل زيارتها الأخيرة إلى ، ولا سيّما إلى منطقتي حمص وإدلب اللتين تشهدان عودة متزايدة للاجئين السوريين.

وأكدت كليمنتس أنّ المفوضية تعمل مع الجانبين السوري واللبناني على تسهيل عودة اللاجئين، وتسعى في الوقت نفسه إلى تأمين الموارد الضرورية لتحسين ظروف الحياة في المناطق ، بما يجعل العودة مستدامة.



وأشارت إلى أنّ أكثر من 200 ألف لاجئ سوري غادروا لبنان حتى الآن، إمّا بشكل فردي وإمّا عبر العودة المنظمة التي تنفّذها بالتعاون مع المفوضية، متوقعةً أن يشهد لبنان عودة أكثر من 200 ألف آخرين قبل نهاية العام.

كذلك، شددت على أنّ عمل المفوضية في لبنان سيستمر رغم تقلّص الإمكانات، مع الحفاظ على دعمها للبنان خلال العام المقبل ريثما يتزايد عدد العائدين.