لبنان

قائد الجيش في السرايا

Lebanon 24
01-09-2025 | 12:22
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم في السراي قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

قائد الجيش

نواف سلام

نواف

