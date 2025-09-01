Advertisement

لبنان

في الجنوب.. "جرافات" تتعرض لاستهداف إسرائيليّ

Lebanon 24
01-09-2025 | 12:24
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء الإثنين، جرافة في بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان.
كذلك، أقدمت طائرة مسيرة معادية على استهداف جرافة أخرى في بلدة يارون.
 
 
