Advertisement

لبنان

في منطقة لبنانية.. هذا ما شهدته شبكة "تاتش"

Lebanon 24
01-09-2025 | 12:43
A-
A+
Doc-P-1411691-638923526906254107.jpg
Doc-P-1411691-638923526906254107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة "تاتش" في بيان، أن "الشبكة تتعرض منذ فترة إلى تشويش خارجي مزمن اشتد مؤخرا في منطقة الجناح، مما يؤثر جزئيا على جودة خدمة الاتصالات والبيانات".
Advertisement
 
 
وأكدت الشركة أنها "تدرس كل الحلول المحتملة لتحسين جودة الخدمة في المنطقة، تحديداً في مستشفى الزهراء، وضمان استمرارية الخدمة لمشتركيها بالتنسيق التام مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية".


واعتذرت الشركة عن "أي إزعاج ناتج من هذا الظرف الخارج عن إرادتها"، معلنة أنها "ستُبقي مشتركيها على بينة من أي تطور في هذا المجال"، مؤكدة حرصها "الدائم على تأمين أعلى مستويات الجودة والاستقرار في خدماتها".
مواضيع ذات صلة
هذا ما شهده "واتسآب" في لبنان!
lebanon 24
02/09/2025 01:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار قنبلة.. هذا ما شهدته كفركلا هذا المساء
lebanon 24
02/09/2025 01:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف.. "قذيفة" إسرائيلية تطالُ منطقة لبنانية!
lebanon 24
02/09/2025 01:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"إطلاق نار".. هذا ما شهدته حدود الجنوب اليوم
lebanon 24
02/09/2025 01:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الاتصالات

مستشفى الزهراء

خدمة الاتصالات

منطقة الجناح

منطقة لبنان

منذ فترة

الزهراء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:37 | 2025-09-01
16:56 | 2025-09-01
16:51 | 2025-09-01
16:20 | 2025-09-01
16:00 | 2025-09-01
15:52 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24