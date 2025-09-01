في منطقة لبنانية.. هذا ما شهدته شبكة "تاتش"

أعلنت شركة "تاتش" في بيان، أن "الشبكة تتعرض إلى تشويش خارجي مزمن اشتد مؤخرا في ، مما يؤثر جزئيا على جودة والبيانات".

وأكدت الشركة أنها "تدرس كل الحلول المحتملة لتحسين جودة الخدمة في المنطقة، تحديداً في ، وضمان استمرارية الخدمة لمشتركيها بالتنسيق التام مع والجهات المعنية".