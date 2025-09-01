25
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا جديد خطة الجيش لـ"حصرية السلاح"
Lebanon 24
01-09-2025
|
13:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، إنّ "خطة الجيش بشأن حصرية السلاح والتي ستُطرح خلال جلسة الحكومة الجمعة، لن تتضمن أي بنود قد تؤدي إلى
صدام
مع أي طرف داخلي"، مشيرة إلى أنَّ "الجيش لن يضع مُهلاً لتنفيذ خطته باعتبار أنَّ الطبقة السياسية هي من تتخذ القرار بوضع المُهل".
Advertisement
وذكرت المعلومات أن "الجيش سيطرح خطته مصحوبة بالمعوقات التي تبدأ بعديد وعتاد غير كافٍ يُضاف إليها وجود قوات اسرائيلية داخل الأراضي
اللبنانية
ما يؤدي إلى صدام مع العدو
الإسرائيلي
، مع عدم وجود نية للتصادم مع
حزب الله
".
المعلومات تحدثت عن وجود سيناريوهين لجلسة الحكومة الجمعة، إما الإطلاع على خطة الجيش واستكمال البحث فيها بجلسة مقبلة أو أن يصار الى التصويت عليها، وتابعت: "الإحتمال الذين مستبعد حفظاً لوحدة الحكومة في ظل رفض
الثنائي
الشيعي
إقرار الخطة إلا بعد اتخاذ
إسرائيل
الخطوات المقبولة".
أيضاً، ذكرت المعلومات أن
رئيس مجلس النواب نبيه بري
لا يؤيد مقاطعة الجلسة الحكومية، إنما يحاول عدم حصرها ببند خطة الجيش بل إضافة بعض البنود تفادياً لإحراج "الثنائي" بموضوع المشاركة او الانسحاب اللاحق.
مواضيع ذات صلة
جديد الرد اللبناني على برّاك: هذا هو موعد "حصرية السلاح"
Lebanon 24
جديد الرد اللبناني على برّاك: هذا هو موعد "حصرية السلاح"
02/09/2025 01:58:17
02/09/2025 01:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" عرض لتفاعلات قرار تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح
Lebanon 24
"التيار" عرض لتفاعلات قرار تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح
02/09/2025 01:58:17
02/09/2025 01:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون لـ"الحدث": جلسة الحكومة اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن حصرية السلاح
Lebanon 24
الرئيس عون لـ"الحدث": جلسة الحكومة اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن حصرية السلاح
02/09/2025 01:58:17
02/09/2025 01:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس جوزف عون لـ"الحدث": حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق
Lebanon 24
الرئيس جوزف عون لـ"الحدث": حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق
02/09/2025 01:58:17
02/09/2025 01:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الإسرائيلي
اللبنانية
نبيه بري
حزب الله
إسرائيل
الثنائي
الشيعي
تابع
قد يعجبك أيضاً
نائب سيتحرّك.. والسبب الطائف
Lebanon 24
نائب سيتحرّك.. والسبب الطائف
18:37 | 2025-09-01
01/09/2025 06:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2025-09-01
01/09/2025 04:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... 130 مولّدًا في الأشرفية يلتزمون بالمعايير البيئية
Lebanon 24
بالفيديو... 130 مولّدًا في الأشرفية يلتزمون بالمعايير البيئية
16:51 | 2025-09-01
01/09/2025 04:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. وقفة احتجاجية لمواطنين احتجاجاً على إزالة بسطاتهم
Lebanon 24
في طرابلس.. وقفة احتجاجية لمواطنين احتجاجاً على إزالة بسطاتهم
16:20 | 2025-09-01
01/09/2025 04:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن اغتيال أبو عبيدة و "حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن اغتيال أبو عبيدة و "حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
16:00 | 2025-09-01
01/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
Lebanon 24
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-09-01
01/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
12:38 | 2025-09-01
01/09/2025 12:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
05:15 | 2025-09-01
01/09/2025 05:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
Lebanon 24
استعرضت ملابسها الداخلية.. تسريب فيديو جديد للبلوغر الشهيرة مدته 9 دقائق!
04:23 | 2025-09-01
01/09/2025 04:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:37 | 2025-09-01
نائب سيتحرّك.. والسبب الطائف
16:56 | 2025-09-01
مقدمات النشرات المسائيّة
16:51 | 2025-09-01
بالفيديو... 130 مولّدًا في الأشرفية يلتزمون بالمعايير البيئية
16:20 | 2025-09-01
في طرابلس.. وقفة احتجاجية لمواطنين احتجاجاً على إزالة بسطاتهم
16:00 | 2025-09-01
عن اغتيال أبو عبيدة و "حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
15:52 | 2025-09-01
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
02/09/2025 01:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
02/09/2025 01:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
02/09/2025 01:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24