قالت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، إنّ "خطة الجيش بشأن حصرية السلاح والتي ستُطرح خلال جلسة الحكومة الجمعة، لن تتضمن أي بنود قد تؤدي إلى مع أي طرف داخلي"، مشيرة إلى أنَّ "الجيش لن يضع مُهلاً لتنفيذ خطته باعتبار أنَّ الطبقة السياسية هي من تتخذ القرار بوضع المُهل".

وذكرت المعلومات أن "الجيش سيطرح خطته مصحوبة بالمعوقات التي تبدأ بعديد وعتاد غير كافٍ يُضاف إليها وجود قوات اسرائيلية داخل الأراضي ما يؤدي إلى صدام مع العدو ، مع عدم وجود نية للتصادم مع ".



المعلومات تحدثت عن وجود سيناريوهين لجلسة الحكومة الجمعة، إما الإطلاع على خطة الجيش واستكمال البحث فيها بجلسة مقبلة أو أن يصار الى التصويت عليها، وتابعت: "الإحتمال الذين مستبعد حفظاً لوحدة الحكومة في ظل رفض إقرار الخطة إلا بعد اتخاذ الخطوات المقبولة".