عن خطة الجيش... هذا ما أعلنه وزير الصناعة

قال جو ، اليوم الاثنين،" لسنا في حلّ من الورقة الأميركية لقد وافقنا على أهدافها والمرحلة الأولى توجب علينا الموافقة على خطة الجيش ثم وقف الاعتداءات في المرحلة الثانية".

واعتبر عيسى الخوري في حديثه للـ " "، أنّ "موقف نائب طارق متري يعبّر عن موقفه الشخصي ولا يلزم الحكومة لأننا لم نناقش الورقة الأميركية بل وافقنا على البند الأول من المرحلة الأولى".





واشار إلى أن "لا معنى لأي خطة من دون سقف زمني وهذا مرفوض ومضيعة للوقت وعلينا اتخاذ القرار كسلطة سياسية ولو انسحب بعض الوزراء بعد المشاركة في ".





وشدد عيسى الخوري أنّه "على الجيش تنفيذ قرار السلطة السياسية ولا يمكنه اشتراط التوافق أو سواه فهو "ما بيشتغل سياسة" وله تقدير المدة التي يحتاجها لكن يجب ان تكون محددة".





تابع: "اذا لم يوافق على بناء دولة سوياً بجيش واحد وسلاح واحد فلننتقل الى مناقشة مشاريع أخرى للبلد والنظام".