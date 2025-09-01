Advertisement

لبنان

معلومات جديدة.. هذه آخر تطورات حادثة عين الحلوة!

Lebanon 24
01-09-2025 | 14:00
علم "لبنان24" أن القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة - صيدا، سلمت أحد المتهمين بإشكال المخيم مساء اليوم إلى الجيش عبر حاجز درب السيم.
وذكرت المصادر أن العمل جارٍ على تسليم المتهم الثاني بالحادثة، وهو نجل الموقوف الأول.
 

وكان المخيم شهد إشكالاً كبيراً اليوم، حيث أقدم أحد الأشخاص على مهاجمة منزل شقيقه وإطلاق النار عليه، ما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.
 
 
وعلى الأثر، عملت الجهات المعنية داخل المخيم على تطويق الحادثة وضبط الوضع.
 
 
ولاحقاً،  أعلنت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا، في بيان، أنه "إثر الإشكال الذي وقع في مخيم عين الحلوة – منطقة جبل الحليب، قام الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا بتثبيت وقف إطلاق النار، وسحب المسلحين من الشوارع، وتسليم المتهم محمد حسين إلى مخابرات الجيش اللبناني، مع استكمال الإجراءات اللازمة لتسليم باقي المتهمين، وسحب جميع أشكال التوتر من المخيم".


وأسفت القوات "لوقوع مثل هذه الأحداث والاحتكام إلى السلاح"، مؤكدة "التزامها بالعمل على معالجة كافة الإشكالات وحلّها بما يحفظ أمن المخيمات وأبناء شعبنا واستقرارهم".

