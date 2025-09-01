Advertisement

لبنان

البستاني: أعيدوا الودائع كأموال نقدية فقط لا غير

Lebanon 24
01-09-2025 | 14:28
كتب النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصة "اكس": "اموال اللبنانيين أودعت في المصارف كأموال نقدية ويجب ان تعود في نفس الحالة التي أودعت فيها. وإذ نتفهّم انه لا يمكن إعادتها بطريقة كاملة في الحال، لذلك اقترحنا اعتماد آليّة معيّنة تبدأ اليوم وتمتدّ الى خمس سنوات . ليكن واضحاً للجميع، المودع لم يشتر حصة في البنك ولا في شركة تدير أصول الدولة، المودع يريد ماله وجنى عمره".
النائب فريد البستاني

البستاني

بستاني

