لبنان

حادثة في حريصا.. سقوط طائرة شراعية! (صور)

Lebanon 24
01-09-2025 | 14:31
أفادت المعلومات عن سقوط طائرة شراعية في جبل حريصا، اليوم الاثنين.
وذكرت المعلومات أن الطائرة علقت على إحدى الشجر، فيما لم تسجل إصابات خطيرة.
 
 
بدوره، أعلن الدفاع المدني أن عناصره أنقذا شخصين أحدهما لبناني والآخر عراقي الجنسية، تعرّضا لإصابات متفرّقة إثر سقوطهما من طائرة شراعية كانا على متنها في حرج حريصا، حيث علق أحدهما على شجرة فيما سقط الآخر أرضاً.
 

وعلى الأثر، نُقل المصاب اللبناني إلى أحد مستشفيات المنطقة، في حين عولج المصاب الآخر في موقع الحادث.
 
 
 
 
 
